양주시-광운대 스타트업 성장 지원센터, 첨단·미래 산업 분야 입주기업 모집

이종구기자

입력2025.11.06 11:07

경기 양주시와 광운대학교 산학협력단이 운영하는 '양주시 스타트업 성장 지원센터'가 오는 19일까지 입주기업 7개 사를 공개 모집한다.

양주시청 전경. 양주시 제공

이번 모집은 창업 7년 미만의 스타트업을 대상으로 하며, 특히 인공지능, 로봇, 에너지 등 첨단·미래 산업 분야 유망 기업 발굴에 중점을 둔다.


'양주시 스타트업 성장 지원센터'는 '양주형 창업생태계 조성'을 목표로 ▲창업 초기기업의 입주 및 성장 프로그램 운영 ▲스타트업 성장기반 안정화 및 투자유치 지원 ▲대학 및 지역자원과의 효율적 연계 등을 통해 입주 기업의 성장 기반 안정화를 돕는다.

입주기업은 사무공간 제공을 비롯하여 ▲사업화 지원 ▲특화 교육 ▲투자 연계 지원 등의 기회가 제공되며, 회의실·스튜티오 등 공유 공간을 활용 가능하다.


선발된 기업은 1년간 입주 후 평가에 따라 최대 2년까지 연장 가능하며, 12월 1일부터 입주가 시작된다. 자세한 사항은 11월 19일까지 양주시, 광운대학교 누리집을 통해 확인 가능하다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
