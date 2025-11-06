"마사지 받으며 고품질 음악도"…바디프랜드, 뱅앤올룹슨과 협업

퀀텀 시리즈에 사운드 시스템 적용

바디프랜드가 세계적인 명품 오디오 브랜드 뱅앤올룹슨과 협업해 헬스케어 로봇에 사운드 시스템을 적용했다고 6일 밝혔다.

뱅앤올룹슨은 덴마크의 하이엔드 오디오 브랜드로 고품질 음향을 구현하는 기술과 모던하면서 기품 있는 디자인이 특징이다.

국내 안마의자 브랜드 중에서는 바디프랜드가 최초로 뱅앤올룹슨과 협업했다. 뱅앤올룹슨 소속 사운드 마스터들은 바디프랜드 본사에 직접 방문해 제품을 분석하고 착석 포지션과 각도를 고려한 최적의 상태로 스피커 모듈을 조율했다. 이를 통해 프리미엄 헬스케어 로봇인 '퀀텀 Audio Speakers by 뱅앤올룹슨'과 '퀀텀 뷰티캡슐'을 개발했다.

퀀텀 Audio Speakers by 뱅앤올룹슨은 제품 한 대에만 3000개 이상의 정교한 부품이 탑재된 하이엔드 헬스케어 로봇이다. 세계 최대 IT 박람회 CES에서 혁신상을 받아 글로벌 시장에서 기술력을 인정받았다. 올해 6월 출시된 에스테틱 헬스케어 로봇 퀀텀 뷰티캡슐은 뷰티 디바이스가 결합된 모델로 기존 퀀텀의 전신 마사지와 풍부한 오디오 시스템을 그대로 누리면서도 두피나 얼굴 피부 관리까지 한 번에 받을 수 있도록 설계됐다.

바디프랜드 관계자는 "헬스케어 로봇을 통해 마사지와 함께 사운드가 온몸 전체로 울리고 느껴지는 최고의 경험을 할 수 있다"며 "마사지를 받는 동안 제품을 '나만의 콘서트장'으로 활용할 수 있으며 마사지를 받지 않을 때도 공간을 풍성하게 채우는 고급 스피커 역할을 한다"고 말했다.





