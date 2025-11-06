본문 바로가기
울주군 태화강생태관 ‘물빛놀이터’, 개장 한 달 만에 방문객 2배 증가

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.06 10:48

체험형 미디어아트 전시로 가족 관람객 큰 호응

울산시 울주군 태화강생태관이 지난달 1일 새롭게 문을 연 미디어아트 전시공간 '물빛놀이터'가 큰 인기를 끌고 있다.


울주군은 6일 "물빛놀이터 개장 이후 한 달 만에 태화강생태관 방문객이 전월 대비 약 92% 증가했다"고 전했다.

지난 9월 6137명이었던 관람객 수는 10월 1만1804명으로 늘었다.

태화강생태관, 미디어아트 신규 전시공간 '물빛놀이터'.

'물빛놀이터'는 태화강생태관 전시동 1층에 조성된 체험형 미디어아트 공간으로, 물과 생태를 주제로 한 다양한 디지털 콘텐츠를 선보인다.


입구부터 마치 물속으로 들어가는 듯한 연출이 이어지며, 내부에서는 오염된 강물 속 쓰레기를 '뿅망치'로 제거해 맑은 강으로 정화하는 환경 체험형 콘텐츠를 즐길 수 있다.


전시관 안쪽에는 어린이들이 좋아하는 대형 볼풀장이 마련됐다. 벽면 영상에 공을 던지면 다양한 반응이 나타나며, 태화강에 서식하는 물고기·철새·수달 등 생물이나 반구천 암각화 속 동물 영상을 주제로 한 두 가지 테마 영상이 상영된다.

이외에도 짐볼 징검다리, AR 얼굴 필터, 삼각만화경 등 놀이와 체험을 결합한 프로그램이 방문객의 호응을 얻고 있다.


울주군 관계자는 "태화강생태관을 찾는 아이들을 위해 새로운 전시물을 선보이게 됐다"며 "'물빛놀이터'가 아이들에게 웃음과 배움을 동시에 주는 공간으로 자리 잡기를 기대한다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
