울주군 태화강생태관 ‘물빛놀이터’, 개장 한 달 만에 방문객 2배 증가

체험형 미디어아트 전시로 가족 관람객 큰 호응

울산시 울주군 태화강생태관이 지난달 1일 새롭게 문을 연 미디어아트 전시공간 '물빛놀이터'가 큰 인기를 끌고 있다.

울주군은 6일 "물빛놀이터 개장 이후 한 달 만에 태화강생태관 방문객이 전월 대비 약 92% 증가했다"고 전했다.

지난 9월 6137명이었던 관람객 수는 10월 1만1804명으로 늘었다.

태화강생태관, 미디어아트 신규 전시공간 '물빛놀이터'.

'물빛놀이터'는 태화강생태관 전시동 1층에 조성된 체험형 미디어아트 공간으로, 물과 생태를 주제로 한 다양한 디지털 콘텐츠를 선보인다.

입구부터 마치 물속으로 들어가는 듯한 연출이 이어지며, 내부에서는 오염된 강물 속 쓰레기를 '뿅망치'로 제거해 맑은 강으로 정화하는 환경 체험형 콘텐츠를 즐길 수 있다.

전시관 안쪽에는 어린이들이 좋아하는 대형 볼풀장이 마련됐다. 벽면 영상에 공을 던지면 다양한 반응이 나타나며, 태화강에 서식하는 물고기·철새·수달 등 생물이나 반구천 암각화 속 동물 영상을 주제로 한 두 가지 테마 영상이 상영된다.

이외에도 짐볼 징검다리, AR 얼굴 필터, 삼각만화경 등 놀이와 체험을 결합한 프로그램이 방문객의 호응을 얻고 있다.

울주군 관계자는 "태화강생태관을 찾는 아이들을 위해 새로운 전시물을 선보이게 됐다"며 "'물빛놀이터'가 아이들에게 웃음과 배움을 동시에 주는 공간으로 자리 잡기를 기대한다"고 말했다.





