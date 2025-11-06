신세계免, 中여행사협회와 업무협약…"MICE 관광 확대"

중국여행사협회 MICE위원회와 협약



신세계면세점이 중국여행사협회 MICE위원회와 한·중 MICE(기업회의·포상관광·컨벤션·전시회) 관광 활성화를 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다.

이번 협약은 국내 면세업계 최초로 중국 문화여유부와 협력해 진행된다. 최근 경주 APEC 정상회의와 한중 정상회담을 계기로 양국 간 교류 회복 분위기가 조성되고 있는 시점에서 이뤄져 의미가 크다고 회사 측은 설명했다.

신세계면세점은 지난 5일 서울 중구 신세계디에프 본사에서 중국여행사협회와 ‘한·중 MICE 활성화를 위한 제휴협약’을 체결했다. 업무협약식 후 양사 주요 관계자들과 함께 기념 촬영을 하고 있다. 신세계면세점 제공 AD 원본보기 아이콘

중국여행사협회는 문화여유부의 관리감독을 받는 유일한 전국 단위 여행산업 협력기구다. MICE위원회를 비롯해 철도·수학여행 등 17개 분회와 약 3000여 개의 회원사(여행사, 항공사, 숙박업체 등)를 보유하고 있다.

양사는 이번 협약을 통해 중국 내 대형 송객 네트워크를 선제적으로 확보하고 현지 홍보 채널을 활용해 영업 시너지를 창출할 계획이다. 구체적으로 ▲한국의 우수한 MICE 자원 홍보 협력 ▲중국 MICE 단체 관광객 대상 맞춤형 프로모션 및 공동 마케팅 추진 ▲면세점 이용 편의 제고 및 서비스 품질 향상 ▲한·중 관광·유통·문화 교류 활성화를 위한 협력사업 발굴 등 다방면에서 교류를 이어갈 예정이다.

신세계면세점은 올해 말까지 인센티브 단체 프로그램을 통해 약 6만 명 이상의 MICE 관광객을 확보하고 총 14만명의 중국인 관광객을 유치할 계획이다. 특히 기업 방문단과 비즈니스 목적 관광객에게는 시내면세점 중 최대 규모인 명동점의 미디어파사드 웰컴보드(환영인사) 노출 등 차별화된 VIP 환영 서비스를 제공해 프리미엄 경험을 강화한다.

한편 신세계면세점은 소규모 고단가의 기업출장·포상관광·의료·뷰티 단체 등 고부가가치 비즈니스 관광객 중심의 질적 성장 전략을 추진 중이다. MICE 단체의 평균 객단가는 일반 관광단체 대비 3~4배 이상 높다. 현재 외국인 단체관광객 매출의 약 35%를 차지하고 있다.

신세계면세점 관계자는 "한·중 교류가 다시 활기를 띠는 시점에서 중국 문화여유부와 협력해 여행업계를 지원하는 기구와 파트너십을 체결했다는 점에서 의미가 깊다"며 "MICE 유치 경쟁력을 더욱 강화하고 명동을 비롯한 국내 주요 관광지에서 한·중 관광 교류의 새로운 활력을 만들어가겠다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



