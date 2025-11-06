무협, 경연전람과 해군 순직자 유가족 장학금 등 6000만원 전달

유가족 장학기금 및 초계기 사고 관련 위문금

국내 방산기업 해외 진출 무대 MADEX

행사 활성화 위해 주최기관 간 협력 확대

한국무역협회는 지난 5일 경연전람과 함께 '바다사랑 해군 장학기금' 등 총 6000만원의 후원금을 해군에 전달했다고 6일 밝혔다.

한국무역협회는 5일 경영전람과 함께 '바다 사랑 해군 장학기금 전달식'을 진행했다. 왼쪽부터 김영수 경연전람 대표, 강동길 해군 참모총장, 윤진식 한국무역협회 회장. 무협 제공 AD 원본보기 아이콘

바다사랑 해군 장학기금은 해군 전사 및 순직 장병 유자녀의 학업을 지원하기 위해 마련된 기금으로 공인법인 바다사랑해군장학재단이 운영하고 있다.

이번 후원금 전달식은 무협과 해군, 경연전람이 공동으로 개최해 온 국제해양방위산업전(MADEX)에 기여해 온 해군 장병의 노고에 감사를 표하기 위해 마련됐다.

행사에는 윤진식 무협 회장, 강동길 해군 참모총장, 김영수 경연전람 대표 등이 참석했다. 후원금 6000만원 중 5000만 원은 해군 전사·순직자 유자녀의 학업을 지원하는 공익법인 '바다사랑해군장학재단'에, 나머지 1000만 원은 올해 MADEX 기간 중 발생한 해군 초계기 사고에 대한 위로금으로 해군 항공사령부에 전달된다.

1999년에 시작해 지난 5월 14회차를 맞은 MADEX는 역대 최대 규모인 14개국 200개사, 총 2만여 명의 방문객을 기록하며 대표적인 해양 방산 전문 전시회로 자리매김했다. 특히 HD현대중공업은 해당 전시회를 통해 2016년 필리핀 호위함 2척을 시작으로 현재까지 총 10척을 수주했고 지난해에는 페루 함정 4척을 수주했다. 한화오션은 올해 폴란드의 신형 잠수함 3척을 도입하는 사업인 오르카 프로젝트의 관계자와 별도 면담을 진행했다. 폴란드 현지 조선소와 함정 건조 및 보수 협력을 위한 업무협약(MOU)도 체결하는 등 MADEX를 통해 국내 방산기업의 해외 진출이 확대되고 있다.

윤진식 무협 회장은 "올해 MADEX는 민·관·군의 긴밀한 협력을 통해 K-방산의 경쟁력을 세계에 다시 한번 입증한 의미 있는 자리였다"며 "해군의 헌신에 감사드리며 이번 행사를 계기로 주최기관 간 협력을 더욱 강화해 해양 및 방산 수출 확대에 지속적으로 힘쓰겠다"고 밝혔다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



