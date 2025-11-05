유한양행 3분기 영업익 241억원…전년 동기 比 55.7%↓

마일스톤 부재에 따른 역기저 효과

서울 송파구 유한양행 본사 전경. 유한양행 AD 원본보기 아이콘

유한양행은 올해 3분기 실적을 잠정 집계한 결과 영업이익이 전년 동기 대비 55.7% 감소한 241억200만원을 기록했다고 5일 공시했다. 같은 기간 매출액은 5511억2600만원, 당기순이익은 181억3500만원으로 각각 5.8%, 23.6% 감소했다.

올해 3분기 누적 기준으로는 매출 1조6406억원, 영업이익 783억원, 순이익 752억원을 기록했다.

실적 부진은 폐암 신약 '렉라자'(성분명 레이저티닙)의 파트너사인 존슨앤드존슨(J&J)으로부터 수령하는 마일스톤 유입 부재에 따른 역기저 효과 때문으로 분석된다. 앞서 유한양행은 지난해 3분기 약 8백억원, 올해 2분기 약 207억원의 마일스톤을 수령한 바 있다. 반면 3분기에는 이러한 일회성 마일스톤 유입이 없었다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



