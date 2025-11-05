본문 바로가기
유한양행 3분기 영업익 241억원…전년 동기 比 55.7%↓

최태원기자

입력2025.11.05 17:09

마일스톤 부재에 따른 역기저 효과

유한양행 이 올해 3분기 전년 동기 대비 크게 하회하는 영업이익을 기록했다. 지난해와 지난 분기 반영된 일회성 마일스톤(기술료)이 없어 영업이익이 일시적으로 줄어든 것으로 읽힌다.

서울 송파구 유한양행 본사 전경. 유한양행

유한양행

유한양행은 올해 3분기 실적을 잠정 집계한 결과 영업이익이 전년 동기 대비 55.7% 감소한 241억200만원을 기록했다고 5일 공시했다. 같은 기간 매출액은 5511억2600만원, 당기순이익은 181억3500만원으로 각각 5.8%, 23.6% 감소했다.


올해 3분기 누적 기준으로는 매출 1조6406억원, 영업이익 783억원, 순이익 752억원을 기록했다.

실적 부진은 폐암 신약 '렉라자'(성분명 레이저티닙)의 파트너사인 존슨앤드존슨(J&J)으로부터 수령하는 마일스톤 유입 부재에 따른 역기저 효과 때문으로 분석된다. 앞서 유한양행은 지난해 3분기 약 8백억원, 올해 2분기 약 207억원의 마일스톤을 수령한 바 있다. 반면 3분기에는 이러한 일회성 마일스톤 유입이 없었다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
