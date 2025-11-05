이동환 시장 "기술 혁신이 시민의 삶 바꾼다… 미래도시 고양 도약"

고양시, 국내 최대 미래기술 융합 전시회

'RAD KOREA WEEK 2025' 5일개막

로봇·드론·UAM·AI 첨단기술 총집결

세계가 주목…미래기술 수도 고양 비전 제시

대한민국 최고 수준의 미래기술 융합 전시회인 'RAD KOREA WEEK 2025'가 5일 고양특례시(시장 이동환) 킨텍스 제1전시장에서 화려한 막을 올렸다.

이동환 고양특례시장이 5일 킨텍스 제1전시장에서 대한민국 최고 수준의 미래기술 융합 전시회인 'RAD KOREA WEEK 2025' 개막식에서 인사말을 하고 있다. 고양특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

개막식에는 이동환 고양특례시장을 비롯해 국회의원, 경기도의회 및 고양시의회 주요 인사, LIG넥스원 등 국내 대표 첨단기술 기업과 혁신 스타트업이 참석했다.

개막식을 통해 첨단산업 선도도시로 자리매김한 고양시의 위상과 비전이 국내외에 소개됐으며 특히 휴머노이드 로봇이 함께한 개막 세레머니는 관람객들의 큰 관심을 끌며 기술도시 고양의 미래상을 상징적으로 보여줬다.

이번 행사는 ▲로보월드 ▲드론·도심항공모빌리티 박람회 ▲디지털미디어테크쇼 ▲디지털퓨처쇼 총 4개 대형 전시가 동시에 열리는 국내 최대 규모의 기술 융합 박람회로, 드론·UAM, 로봇, AI, 메타버스, 디지털미디어 등 미래 핵심산업을 대표하는 기업과 기관이 한자리에 모여 혁신적인 기술과 제품들은 소개한다.

이동환 고양특례시장은 개회사를 통해 "고양시는 드론·UAM 실증 기반을 포함해 미래기술 산업 생태계를 갖춘 대한민국 미래성장 거점"이라며 "기술 혁신이 시민의 삶을 바꾸는 도시, 세계가 주목하는 미래도시 고양으로 도약하겠다"고 강조했다.

이동환 고양특례시장이 5일 킨텍스 제1전시장에서 열린 'RAD KOREA WEEK 2025' 개막식에서 드론에 대해 설명을 듣고 있다. 고양특례시 제공 원본보기 아이콘

이번 행사로 시는 첨단기술 산업생태계의 중심지이자 대한민국 미래기술 수도로서의 위상을 한층 더 강화할 전망이다.

한편 'RAD KOREA WEEK 2025'는 8일까지 개최되며, 산업 전시와 함께 기업 상담, 기술 세미나, 시연 및 체험 프로그램 등 다양한 부대행사가 이어질 예정이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



