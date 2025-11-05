본문 바로가기
운동 즐기고 어려운 이웃 돕던 50대, 4명에 새 삶 주고 하늘로

김진선기자

입력2025.11.05 11:16

가족 도움 받아 병원 이송 됐지만 뇌사 판정
아들 "아버지와 다음 생에도 또 만나고 싶다"

집에서 갑작스럽게 쓰러져 뇌사 상태에 빠진 50대 남성이 장기 기증으로 4명에게 새 생명을 살리고 영면했다.


한국장기조직기증원은 8월 19일 안동병원에서 김익기씨(54)가 심장, 폐, 양쪽 신장을 4명에게 각각 기증하고 세상을 떠났다고 5일 밝혔다.

기증자 김익기씨. 한국장기조직기증원

김씨는 8월 2일 집에서 씻던 중 쓰러져 가족의 도움을 받아 병원으로 이송됐지만, 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았다.

가족들은 평소 따뜻한 사람이었던 김씨가 삶의 마지막 순간에도 다른 사람의 생명을 살리는 좋은 일을 하고 떠나길 바라는 마음으로 기증을 결심했다.


김씨는 경상북도 안동시에서 4남 1녀 중 셋째로 태어났다. 유족들은 그가 성실했으며, 어려운 사람을 보면 먼저 나서서 도움을 주는 사람이었다고 회고했다. 또 운동을 좋아해 등산과 달리기를 즐기고, 집 주변에 농작물을 심어 주변 이웃들에게 나눠주기도 했다고 한다.


김씨의 아들 김호용씨는 "아버지와 더 많은 시간 함께하지 못해서 미안하다"며 "하늘에서 행복하길 바라고, 다음 생에도 또 만나고 싶다"고 마지막 인사를 전했다.




김진선 기자 carol@asiae.co.kr
