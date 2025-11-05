일룸, 신학기 맞이 '공부방람회 페스타' 진행

모션데스크 신제품 4종 사전예약 이벤트



일룸이 2026년 신학기를 앞두고 자녀에게 최적의 학습 공간을 조성해주고자 하는 고객을 위해 '공부방람회 페스타'를 진행한다고 5일 밝혔다.

일룸은 이번 행사를 통해 베스트셀러 구매 혜택과 더불어 모션데스크 신제품 사전 예약부터 퀴즈, 래플, 매장 방문 이벤트까지 다양한 프로모션을 선보인다.

일룸이 2026년 신학기를 앞두고 자녀에게 최적의 학습 공간을 조성해주고자 하는 고객을 위해 '공부방람회 페스타'를 진행한다. 일룸 AD 원본보기 아이콘

일룸은 오는 14일 출시 예정인 모션데스크 4종 사전 예약 이벤트를 우선 진행한다. 사전 예약은 오는 13일까지 일룸 공식몰에서 가능하며 신청 후 다음달 31일까지 공식몰 또는 오프라인 매장에서 해당 제품을 구매한 고객에게 네이버 포인트 2만원을 지급한다.

오는 14일부터 다음달 31일까지는 고객이 직접 참여하는 스페셜 이벤트를 진행한다. 일룸 공식몰 내 이벤트 페이지에서 퀴즈를 맞힌 고객에게는 풍성한 포인트 혜택을 제공하고 매주 금요일에는 일룸 제품을 무료로 받을 수 있는 '위클리 래플 이벤트'가 열린다.

베스트셀러 학생방 가구로 구성된 구매 혜택 프로모션도 준비했다. 오는 14일부터 다음달 5일까지 뉴트·링키플러스·로이 시리즈의 스마트데스크 또는 모션데스크를 포함해 100만원 이상 구매한 고객에게 7만포인트를 제공한다. 다음달 6일부터는 책상세트 구매 금액에 따라 최대 15만 포인트 혜택을 받을 수 있다.

아울러 일룸은 다음달부터 인기 제품으로 구성된 '스페셜 위크'를 진행, 선착순 구매 혜택을 제공할 예정이다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>