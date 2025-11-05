트릴리온랩스, 의과학 특화 AI 모델 개발 나선다

과기정통부 'AI 특화 파운데이션 모델' 사업 참여

AI 스타트업 트릴리온랩스가 과학기술정보통신부의 'AI 특화 파운데이션 모델 프로젝트' 개발기관으로 선정됐다. 이번 사업은 세계 최초로 의과학 전주기 데이터를 통합 학습하는 AI 모델을 구축하는 것을 목표로 하며, 루닛이 주관하고 트릴리온랩스를 비롯한 국내 주요 AI·바이오 기업들이 컨소시엄을 구성했다.

과제명은 '분자에서 인구까지 전 주기 의과학 혁신을 위한 멀티스케일 특화 파운데이션 모델 개발'이다. 분자·단백질·오믹스·의약품·임상 등 방대한 생명 데이터를 하나의 모델에 통합하는 전례 없는 시도다. 단순한 의료 특화 AI를 넘어, 의과학 전 영역을 연결하는 통합형 AI 플랫폼을 만드는 것이 목표다.

트릴리온랩스는 컨소시엄 내에서 모델의 핵심 엔진과 학습 구조 설계를 담당한다. 70억~700억 파라미터급 언어모델 개발 경험과 독자 기술인 '교차언어 문서 집중 학습기법(Cross-lingual Document Attention·XLDA)'을 기반으로, 대규모 의료 데이터를 효율적으로 학습하고 정밀하게 추론하는 시스템을 개발할 예정이다.

또한 'AI 공동연구 시스템(Co-Scientist 또는 Bio-Medical Co-Scientist)'을 통해 연구자·의사·제약사가 AI와 함께 실시간으로 가설을 세우고 검증할 수 있는 지능형 연구 파트너 시스템을 구축한다. 가이드라인·임상시험·약물 라벨·리얼월드데이터를 연결해 근거를 추적하는 '근거 연결망(Chain of Evidence)' 기술도 구현해, 연구 결과의 신뢰성과 재현성을 높인다.

트릴리온랩스는 여기에 국산 NPU 기업 리벨리온과 협력해 온프레미스(On-premise) 의료 AI 인프라를 구축한다. 이를 통해 의료 데이터 주권을 확보하면서도, 외부 클라우드에 의존하지 않는 고성능 연산 환경을 마련한다. 의료 데이터 보안과 대규모 연산 문제를 동시에 해결할 기반이 될 전망이다.

이번 컨소시엄에는 트릴리온랩스 외에도 아이젠사이언스, SK바이오팜, 카카오헬스케어, 스탠다임, 디써클 등 7개 기업과 KAIST·서울대 연구팀, 국민건강보험공단 일산병원 등 9개 의료기관이 참여한다. 총사업비는 182억 원, 정부는 GPU 인프라 자원 174억 원 규모를 지원하며, 연구는 내년 9월까지 2단계로 추진된다.

신재민 트릴리온랩스 대표는 "이번 프로젝트는 한국이 의료 AI와 과학 분야에서 글로벌 경쟁력을 확보할 전환점"이라며 "AI가 사람과 함께 연구하고 임상을 혁신하는 새로운 의과학 시대를 열겠다"고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr



