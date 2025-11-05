AI 접목 늘린 네이버, 분기 매출 3조 돌파…영업익도 역대 최대

3Q 매출 3조1381억…전년比 15.6% ↑

영업익 5706억원…분기 기준 역대 최대

네이버가 분기 기준 첫 3조원대 매출과 최대 규모 영업이익을 기록했다. 인공지능(AI)을 네이버의 서비스에 접목하는 '온서비스 AI'의 성과가 나타나면서다.

네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 267,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 274,500 2025.11.05 개장전(20분지연) 관련기사 [속보]네이버, 3Q 매출 3조1381억…전년比 15.6% ↑코스피 5000시대 가시권…구조적 강세장 진입 신호 뚜렷네이버, 스포티파이와 맞손…음악·팟캐스트 콘텐츠 연계 전 종목 시세 보기 close )는 올해 3분기 연결기준 매출액이 전년 동기 대비 15.6% 증가한 3조1381억원을 기록했다고 5일 공시했다. 같은 기간 영업이익은 5706억원으로 전년 동기 대비 8.6% 늘었다.

네이버의 분기 기준 매출액이 3조원을 넘은 건 이번이 처음이다. 영업이익 역시 분기 기준으로 역대 최대다. 네이버 관계자는 "3분기 매출액은 서치플랫폼, 커머스 등 주요 사업 부문이 AI 접목 효과로 견조한 성장을 이어갔다"고 설명했다.

3분기 사업부문별 매출액은 ▲서치플랫폼 1조602억원 ▲커머스 9855억원 ▲핀테크 4331억원 ▲콘텐츠 5093억원 ▲엔터프라이즈 1500억원 등이다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>