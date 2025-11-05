LG전자, 빔프로젝터+무드등 선보인다…'무드메이트' 출시

빔프로젝터, 조명, 스피커 기능까지

슬림한 디자인으로 오브제 역할도

스탠바이미 이어 '대세템' 기대

LG전자가 인테리어 프로젝터 'LG 무드메이트'를 선보이며 스탠바이미, 이지 TV 등에 이어 또 다른 인테리어용 가전에 도전한다.

LG 무드메이트는 빔프로젝터, 인테리어 조명, 고음질 블루투스 스피커 역할을 모두 수행할 수 있는 신개념 프로젝터다. 인테리어 소품으로 널리 쓰이는 '플로어 스탠드 무드등'에 영감을 받은 디자인으로 인테리어를 해치지 않도록 고안됐다.

무드메이트는 긴 스탠드에 원형의 프로젝터 헤드를 결합한 형태로, 자유롭게 옮겨 다니며 최대 120인치 대화면으로 다양한 콘텐츠를 감상할 수 있다. 프로젝터 헤드가 105도까지 젖혀져 화면의 위치를 원하는 대로 조절할 수도 있다. 영화 포스터나 아름다운 사진 등 취향에 따라 다양한 콘텐츠를 벽에 투사해 '빔테리어(빔+인테리어)'로도 활용할 수 있다.

LG전자가 출시한 인테리어 프로젝터 'LG 무드메이트'. LG전자. AD 원본보기 아이콘

LG 무드메이트는 사용하지 않을 때는 따로 정리할 필요 없이 집안 어디에 놓아도 공간에 특별한 포인트를 주는 인테리어 오브제 역할을 수행한다. 5단계로 밝기 조절이 가능한 9가지 색상의 무드등으로 고객의 취향과 기분에 따라 다양한 연출도 가능하다.

LG 무드메이트에 내장된 스피커는 공기 진동으로 저음을 증폭하는 '패시브 라디에이터'를 적용해 풍부한 저음역을 표현한다. 고객은 무드메이트와 휴대폰을 손쉽게 연결해 블루투스 스피커처럼 활용할 수도 있다. 무드등 기능과 함께 사용하면 감성 스피커로 변해 색다른 분위기의 공간을 즐길 수 있다.

LG전자가 출시한 인테리어 프로젝터 'LG 무드메이트'. LG전자. 원본보기 아이콘

LG전자의 독자 스마트 TV 플랫폼 webOS를 탑재해 프로젝터에 노트북, 휴대폰 등 별도 기기를 연결하지 않아도 인터넷을 통해 LG전자의 FAST(Free Advertising Streaming TV, 광고 기반 무료 스트리밍) 서비스 LG채널과 OTT(온라인 동영상 서비스), 게임 등 다양한 콘텐츠를 편리하게 즐길 수 있다. LG webOS는 미국 소비자기술협회(CTA)의 '사이버보안 부문 2025 CES 혁신상'과 영국 정보기술(IT)전문매체 AV포럼(AVForums)의 '베스트 스마트 시스템' 등을 수상하며 차별화된 고객 경험을 인정받고 있다.

LG전자는 6일부터 무드메이트를 한국 온라인브랜드샵에서 단독으로 판매한다. 신제품의 출하가는 99만원이다. 고객은 서울 영등포구 양평동에 위치한 고객경험 공간 '그라운드 220'에서 실제로 무드메이트를 체험해볼 수 있다.

이윤석 LG전자 IT사업부장은 "LG 무드메이트는 세련된 디자인, 풍성한 사운드, 다채로운 조명 등을 통해 단순한 프로젝터를 넘어, 공간의 분위기를 새롭게 바꾸는 인테리어 오브제로서 고객에게 새로운 가치를 선사할 것"이라고 말했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr



