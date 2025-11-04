[신간]사기 프로파일링 : 당신이 믿는 순간, 사기가 시작된다

심리학 교수와 현직 정보과 형사가 만났다. 한 사람은 인간의 마음을, 또 한 사람은 범죄의 현장을 파헤쳐왔다. 대한민국을 뒤흔든 보이스피싱, 연애사기, 투자사기 등 모든 사기 범죄의 공통점은 '심리'다. 이 책은 사기범의 시선에서 출발해 피해자의 심리로 파고든다. 현직 형사의 실제 수사 경험을 바탕으로 사기범의 대화 패턴, 심리전술, 수법을 생생하게 풀어낸다. 심리학자의 전문 분석을 통해 '왜 우리는 속는가'에 대한 깊이 있는 통찰도 담았다. 사기 범죄는 절대 당신의 잘못이 아니다. 그들은 철저히 당신의 마음을 노렸다. 저자는 사기를 당하지 않는 법을 알려주고, 이미 상처 입은 이들에게 자책 대신 회복의 언어를 건넨다. 사기범의 정교한 전략을 해체하고, 그 심리적 게임에서 벗어나는 길을 제시한다.

이승철 한국열린사이버대학교 부동산금융자산학과 특임교수는 인력경영학 박사와 행정학 박사학위를 보유한 채용·조직 전문가이다. HR 분야에서 20년 이상 경력을 쌓으며 공공기관과 민간 기업을 대상으로 채용 컨설팅, 공정 채용 제도 구축, 조직 효율성 제고 등을 지원해 왔다. 이승환 경감은 서울경찰청 치안정보상황과 광역정보1팀에서 근무 중인 28년 차 경찰관이다. 영등포경찰서 수사과와 정보과, 서울경찰청 정보2과, 국무총리실 부패예방추진단 등 수사와 정보 핵심 부서를 거치며 폭넓은 현장 경험을 쌓았다. 그 과정에서 국무총리, 행정안전부 장관, 검찰총장, 서울시장, 경찰청장 등으로부터 10여 차례 장관급 표창을 받으며 공적을 인정받았다.

사기 프로파일링 : 당신이 믿는 순간, 사기가 시작된다 | 이승철·이승환 글 | 밀알 | 392쪽 | 2만2000원





