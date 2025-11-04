삼정KPMG, '2025 제약바이오 세미나'에서 회계·세무 강연

리스크 및 대응방안 논의

삼정KPMG가 지난 3일 한국제약바이오협회가 주최한 세미나에서 제약·바이오 회계·세무 이슈를 주제로 강연했다고 4일 밝혔다.

삼정KPMG가 지난 3일 한국제약바이오협회가 주최한 '제약바이오 회계·세무 이슈 세미나'에서 강연하고 있다.

이번 세미나는 제약·바이오산업계의 회계 투명성과 세무 리스크 관리 역량을 높이기 위해 마련됐다. 급변하는 글로벌 제약 환경 속에서 인공지능(AI) 도입과 세무조사 강화 등 산업 전반의 변화에 대응하기 위한 실무 중심의 논의가 이뤄졌으며, 200여 명의 업계 관계자가 참석했다.

첫 번째 세션에서는 삼정KPMG의 박상훈 상무와 김수연 이사가 '최근 회계 및 재무결산 동향'을 주제로 발표했다. 주요 회계이슈와 상법 개정에 따른 기업 영향을 중심으로 ▲감리지적 사례 분석 및 금융감독원 중점점검사항 ▲CSO(Contract Sales Organization) 관련 재무 리스크와 회계처리 ▲내부회계관리제도 관련 자금부정통제 공시 방안 등을 강조했다.

이어 조용호 삼정KPMG 상무는 AI를 활용한 결산 자동화 및 재무 업무 효율성 제고 방안을 소개했다. 조 상무는 "AI 기반 데이터 분석은 결산 프로세스를 단순화하고 재무정보의 신뢰성을 높이는 핵심 도구"라며, "앞으로 AI 기술은 회계와 재무 전 영역으로 더욱 확산될 것"이라고 전망했다.

최은영·정필광 삼정KPMG 상무는 '제약·바이오 업계 세무조사 트렌드 및 시사점'을 주제로 세션을 맡았다. 최근 제약·바이오 업종에서 빈번하게 발생하는 세무조사 쟁점을 사례 중심으로 분석하고, 제약·바이오 기업에 적용되는 세법개정안과 대응 전략을 제시했다.

삼정KPMG 제약바이오산업 섹터(KPMG Korea Life Science sector) 리더를 맡고 있는 박상훈 상무는 "AI와 디지털 기술 확산, 글로벌 규제 강화 등으로 제약바이오산업의 회계·세무 환경이 빠르게 변화하고 있다"며, "삼정KPMG는 업계의 특수성과 규제 구조에 대한 전문적인 이해를 기반으로, 실무 중심의 맞춤형 컨설팅과 지속 가능한 성장 전략을 지원할 것"이라고 밝혔다.





