대한민국 수출전시회 '지페어 코리아 2025' 폐막…3천억원 수출계약

경기도가 최근 폐막한 '제28회 대한민국 우수상품 전시회(G-FAIR KOREA 2025)'에서 3000억원의 수출계약을 체결했다.

경기도는 지난달 30일부터 이달 1일까지 일산 킨텍스에서 열린 '제28회 대한민국 우수상품 전시회(G-FAIR KOREA 2025)'에서 3717건의 수출 계약으로 총 3003억원의 수출계약을 기록했다고 4일 밝혔다.

경기도는 올해 행사에 572개 부스를 개설하고 뷰티·패션, 식품, 생활용품, 건강·헬스, 테크 등 5개 테마관을 운영했다.

특히 이번 행사에는 45개국에서 811명의 전문 바이어가 참여했으며 이중 해외 바이어가 606명으로 역대 대회 중 가장 해외바이어 비중이 높았다.

경기도는 올해 행사를 지역주민과 함께하는 축제의 장으로 기획하고, 대표적인 경기 캐릭터인 '캐치!티니핑'을 활용해 바이어 및 관람객이 공연 등 프로그램에 참여할 기회를 제공했다. 마지막 날 펼쳐진 '캐치!티니핑 싱어롱쇼'는 주말을 맞아 방문한 가족 단위 방문객들의 높은 호응을 얻었다.

또 해외 바이어들에게는 한국관광공사의 '블래저(Bleisure)' 프로그램을 통해 K-컬처와 한국 관광의 매력을 체험할 기회를 제공했다.

김포시 소재 금속가공 전문기업 J사는 4년 연속 참가하며 꾸준히 해외 판로를 넓혀온 결과 올해 전시회에서 GBC 상하이가 사전 발굴한 중국 이커머스 기업 S사와 500만 달러 규모의 업무협약(MOU)을 체결했다.

박경서 경기도 국제통상과장은 "이번 지페어는 경기도 기업들의 수출에 대한 잠재력을 다시 한번 일깨우는 계기가 됐다"며 "앞으로도 경쟁력 있는 도내 중소기업들이 무역위기를 극복하고 더 많은 수출 기회를 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





이영규 기자



