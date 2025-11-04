경찰, 캄보디아 로맨스스캠 조직 피의자 5명 검거

현지 당국과 긴밀 공조 성과

경찰청은 캄보디아 바벳 지역을 거점으로 활동하던 로맨스스캠 범죄조직의 핵심 피의자 5명을 베트남과의 긴밀한 공조를 통해 검거했다고 4일 밝혔다.

경찰은 캄보디아 조직원 일부가 인접국으로 도피할 가능성에 대비해 경찰주재관 회의를 개최하고, 경찰청장 직무대행 명의의 공문을 각국에 송부하여 협조를 구하는 등 대응체계를 강화해 왔다.

지난달 21일 베트남 다낭 경찰주재관은 피의자 A씨(20대)의 실종신고를 접수해 소재를 파악하던 중 인터폴 적색수배자임을 인지했다.또한 A씨와 캄보디아에서 베트남으로 입국해 다낭 시내 호텔에 투숙했던 함께 피의자 B씨(20대)도 적색수배자 신분임을 확인했다. 지난달 28일 다낭 공안청과 공조해 A씨와 B씨를 체포했고, 같은 건물에 은신 중이던 피의자 C씨(20대)도 추가로 검거했다.

호찌민시에서는 경찰주재관이 피의자 D씨(20대)가 불법 입국한 첩보를 입수하고, 현지 공안청과 협력해 검거했다. 칸화성에서는 출입국관리청 공안이 피의자 E씨(30대)를 여권 미소지(밀입국) 혐의로 조사하는 과정에서 동일 스캠 조직 구성원임을 파악했다.

이번 검거는 경찰청과 베트남 주재 경찰주재관이 현지 공안당국과 신속한 정보공유와 유기적 협력체계를 유지한 결과다. 최근 동남아시아 지역에서 확산 중인 스캠 조직에 대한 국제공조 협력이 실질적 성과로 이어진 대표적 사례로 평가된다.

이재영 경찰청 국제협력관은 "이번 검거는 동남아 지역의 스캠 범죄 확산이 우려되는 상황에서 양국 간 긴밀한 국제공조를 통해 거둔 구체적 성과이자 한·베 법집행기관 간 신뢰와 협력의 결실"이라며 "앞으로도 해외 주재관 및 현지 법집행기관의 공조를 더욱 강화해 국제 스캠 범죄 근절과 재외국민 보호에 만전을 기하겠다"고 말했다.





