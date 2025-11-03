하남시 '전국 1호' 교육지원청 신설 정조준…임시청사·지원단 '일사천리'

경기 하남시(시장 이현재)가 '전국 1호 통합교육지원청 분리·신설' 타이틀을 목표로 선제적 행보에 속도를 내고 있다.

3일 하남시에 따르면 시는 종합복지타운(6층)에 임시청사를 마련해 오는 12월부터 언제든 입주가 가능하도록 조치했다. 또한, 시 차원의 '개청지원단'을 운영할 계획으로, 인력 및 행·재정적 지원 등 실무 전반을 촘촘히 지원해 '전국 1호' 통합교육지원청 분리·신설을 준비하고 있다.

이는 지난달 26일 교육지원청 신설의 법적 근거가 담긴 '지방교육자치법 일부개정법률안'이 국회 본회의를 통과한 데 따른 발 빠른 행보다.

그동안 하남시는 미사·위례·감일 등 신도시 개발로 학령인구가 급증하면서 과밀학급 문제가 심화됐으나, 광주와 통합 운영 중인 교육지원청 체계로는 신속한 대응에 한계가 있다는 지적이 꾸준히 제기되어 왔다.

이에 이현재 시장은 민선 8기 핵심 공약으로 '하남교육지원청 신설'을 목표로 강력한 의지를 보이며 교육현안 해결을 최우선 과제로 추진해왔다.

또한, 10년 전 국회의원 시절부터 "통합교육지원청 체계로는 하남 미래 인구 증가를 대응함에 있어 한계에 부딪힐 것"이라며 교육부와 국회, 경기도교육감에게 하남교육지원청 신설의 필요성을 꾸준히 제안했다.

그 제안은 2020년 하남교육지원센터의 개소로 교육 현장의 목소리를 반영하고, 하남만의 특성에 맞는 교육 행정 모델을 구축하는 밑거름이 되었다.

이후 하남시는 하남교육지원센터 운영을 기반으로 현장의 의견을 체계적으로 수렴하고, 교육 현안 해결과 지역 맞춤형 교육 강화를 위해 꾸준히 노력해왔다.

취임 직후 1호 결재로 '과밀학급 TF팀'을 구성했으며, 2023년 10월에는 경기도교육청·광주하남교육지원청과 '하남교육지원청 분리·신설 지역협의체'를 출범하는 등 신설 로드맵 마련에 힘써왔다.

하남교육지원청 개청은 지역 맞춤형 교육의 대전환점이자 하남의 미래교육 도약의 발판이 될 것으로 전망된다.

아울러 시는 교육지원청 신설 노력과 함께 고교학력향상사업, 고교특성화사업, 명문대 캠퍼스 투어 등 다양한 지원을 이어오며 학력 향상 기반을 다져왔다. 그 결과, 최근 남한고등학교의 자율형공립고 2.0 지정, (가칭)미사5중(교명선정 한홀중) 2026년 3월 개교, (가칭)미사4고 신설 추진 등 교육환경 개선에도 성과를 내고 있다.

이러한 노력에 힘입어 하남시 고등학교의 대학 진학률은 크게 향상돼, 2025학년도 기준 주요 10개 대학에 245명(서울대, 연세대, 고려대 69명 포함), 의·약학계열에 42명 등 총 287명이 합격하는 성과를 거뒀다.

이 시장은 "하남은 교육 수요가 빠르게 증가하는 지역임에도 통합 행정 체계로 인해 맞춤형 대응이 어려웠다"며, "교육지원청 개청은 과밀학급 해소 등 지역 현안을 근본적으로 해결할 전환점이 될 것"이라고 강조했다.

또한 "향후 시행령·조례 개정, 예산 편성, 조직 구성 등 구체적 계획 수립을 원활히 될 수 있도록 총력을 다하겠다"며 "하남하면 명품교육도시라는 인식이 확고히 자리잡을 수 있도록, 명품교육도시 브랜드 이미지를 구축해 나가겠다"고 말했다.





