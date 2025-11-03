본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

영주사과, 서울시민 입맛 사로잡다… 첫 진상축제서 인기

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.03 10:55

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

영주시(시장 박남서)가 지역 대표 농특산물인 '영주사과'를 앞세워 서울 도심 한복판에서 도시민과의 만남에 나섰다.


영주시는 지난 1일 서울 종로구 남인사마당에서 열린 '제1회 진상(進上) 축제'에 참가해 사과 시식·전시·판매 등 다양한 홍보 행사를 펼쳤다고 3일 전했다.

이 행사는 조선시대 각 지방에서 임금께 올리던 '진상품' 문화를 현대적으로 재해석한 전통문화형 시민축제로, 서울시 민간축제 지원사업으로 선정돼 첫선을 보였다. 올해의 진상품으로는 영주사과, 풍기인삼, 공주알밤 등 3개 지역 특산품이 선정됐다.


영주시는 축제 현장에서 시나노골드와 후지 품종 사과 3㎏ 10박스를 진상품 전시 후 경품으로 제공하고, 5㎏ 전시박스와 1㎏ 소포장 판매 부스를 운영하며 시민들과 직접 만났다. 특히 무료시식 코너에는 많은 관람객이 몰려 '달고 아삭한 영주사과의 맛'을 체험하며 호응을 얻었다.


이날 현장에는 영주시 농촌지도자회(회장 박재열) 임원들과 시 관계자 등 10여명이 참여해 사과 품질과 생산 과정을 설명하며 시민들과 적극 소통했다.

또 '영주장날' 홍보물 배포와 함께 영주 관광지 안내, 농산물 직거래 정보 제공 등 지역 연계 홍보도 병행했다.


한상숙 영주시농업기술센터 소장은 "영주는 청정한 기후와 풍부한 일조량 덕분에 사과의 당도와 색감이 뛰어나다"며 "농업기술센터와 농촌지도자회가 중심이 돼 지속가능한 농특산물 생산과 브랜드 가치 제고에 힘쓰겠다"고 말했다.


이번 축제에서는 각 지역 대표가 왕에게 진상품을 봉진(奉進)하는 재현 퍼포먼스가 펼쳐졌으며, 관람객들이 직접 진상품을 맛보고 구매하는 시민 참여형 프로그램으로 큰 호응을 얻었다.

영주사과, 서울시민 입맛 사로잡다… 첫 진상축제서 인기
AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"역대급으로 돈 잘 굴렸다"…'1300조 덩치가 최강 전략' 국민연금, 깜짝 등판한 곳[기금·공제 대해부]① "역대급으로 돈 잘 굴렸다"…'1300조 덩치가 최강 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"킥라니 없어 좋다"… '킥보드 금지 확대' 찬성 98%

'이재용 회장님이 5만원 주셨다' 카페 직원 글…"멋지다" 감탄 연발

시진핑 받은 황남빵에 조국 "王보다 皇, 영리한 선택"

추울 때 자주 쓴 '이것' 갑자기 '펑'…화상입은 英 여성에 무슨 일이

APEC 정상회의 가구에 '경북 산불 피해목' 쓰였다

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

2년 지나 만드는 '오송 백서'…국정조사·정부대응 다 담긴다

새로운 이슈 보기