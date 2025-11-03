송파구, 잠실야구장 앞 먹자골목길 '야구테마 입혀' 새단장

450m 구간 재포장·야구테마 디자인 도입

서울 송파구(구청장 서강석)는 잠실야구장 인근 백제고분로7길 이른바 ‘신천동 먹자골목’의 보행자 우선도로 정비사업을 완료했다고 3일 밝혔다.

송파구가 도로 재정비를 마무리한 ‘백제고분로 7길’ 모습. 바닥에 야구 그래픽을 더하고, 보행자 우선도로를 잘 인식하도록 디자인 포장을 했다. 송파구 제공. AD 원본보기 아이콘

백제고분로7길은 잠실새내역과 잠실야구장을 잇는 대표 상권으로, 유동 인구가 많아 보행환경 개선 요구가 꾸준히 제기돼왔다. 2016년 보행자 우선도로로 조성됐지만 반복된 굴착으로 노면이 파손돼 안전과 미관이 저하된 상태였다.

구는 주민 불편 해소를 위해 올해 2월 서울시 특별조정교부금 4억4000만원을 확보해 전면 정비에 착수했다. 올림픽로8길 13에서 백제고분로7길 57까지 약 450m 구간을 대상으로 도로 포장을 새로 교체하고, 운전자가 자연스럽게 속도를 줄이도록 시인성이 높은 디자인 도막포장을 적용했다.

또 ‘스포츠 도시 송파’를 상징하는 야구 테마 그래픽과 컬러 패턴을 추가해 거리의 정체성과 활력을 높였다. 이번 정비를 통해 보행자와 차량 이동 동선이 명확히 구분되면서 교통사고 예방 효과도 기대된다.

구는 이번 개선이 잠실종합운동장 스포츠·MICE 복합공간 조성사업과 맞물려 지역 상권 활성화 및 관광 경쟁력 강화에 기여할 것으로 내다봤다.

서강석 송파구청장은 “백제고분로7길 일대는 송파의 대표 골목상권이자 주민의 추억이 깃든 거리”라며 “이번 정비로 안전하고 쾌적한 보행환경이 조성된 만큼 품격 있는 보행문화를 선도하고 상권 활력도 되찾을 것으로 기대한다”고 말했다.





