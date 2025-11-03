본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

김석준 부산교육감, ‘찾아가는 현장 특강’으로 학부모와 소통 확대

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.03 08:14

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

부산교육 정책 직접 설명… 맞춤형 교육 지원으로 학부모 만족도 ‘UP’

부산교육이 현장 중심의 소통으로 한층 더 가까워지고 있다.


김석준 부산시교육감이 직접 나서 학부모를 대상으로 한 '찾아가는 현장 특강'을 이어가며 정책 이해를 높이고, 자녀 교육 역량을 강화하는 데 힘을 쏟고 있다.

부산시교육청(교육감 김석준)은 '찾아가는 교육행정'의 하나로 김 교육감 특강과 각 분야 전문가 강연을 결합한 학부모 역량강화 연수 프로그램을 5개 교육지원청별로 운영 중이라고 3일 전했다.

김석준 부산교육감이 ‘찾아가는 현장 특강’을 진행하고 기념촬영하고 있다. 부산교육청 제공

김석준 부산교육감이 ‘찾아가는 현장 특강’을 진행하고 기념촬영하고 있다. 부산교육청 제공

AD
원본보기 아이콘

이 연수는 학부모의 수요를 반영한 맞춤형 강의로 구성돼 호응을 얻고 있다. 지난 10월 29일 서부교육지원청을 시작으로, 31일에는 동래교육지원청과 남부교육지원청 관할 지역에서 잇따라 열렸다.


각 연수는 △롯데백화점 광복점(서부) △교육연구정보원(동래) △남부교육지원청(남부)에서 진행됐으며, 오는 7일 북부교육지원청 대강당, 24일 해운대교육지원청에서 차례로 이어질 예정이다.


현장에는 매회 300명 안팎의 학부모가 참석해 높은 관심을 보였다. 부산교육청은 김 교육감의 정책 강연을 통해 학부모들이 부산교육의 비전과 주요 정책 방향을 직접 듣고 이해할 수 있도록 돕고 있으며, 각 교육지원청은 지역 여건과 학부모 관심사에 맞춘 실질적 프로그램을 구성했다.

김석준 교육감은 "교육의 변화는 학생, 교사, 학부모가 함께 참여하고 협력할 때 완성된다"며 "학부모와의 소통을 강화하고, 아이들이 건강하게 성장할 수 있는 교육 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이대론 못 살아, 우리도 대통령 바꾼다" 탄핵 몰고 간 마다가스카르의 원동력은 "이대론 못 살아, 우리도 대통령 바꾼다" 탄핵 몰... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"킥라니 없어 좋다"… '킥보드 금지 확대' 찬성 98%

'이재용 회장님이 5만원 주셨다' 카페 직원 글…"멋지다" 감탄 연발

시진핑 받은 황남빵에 조국 "王보다 皇, 영리한 선택"

추울 때 자주 쓴 '이것' 갑자기 '펑'…화상입은 英 여성에 무슨 일이

설거지·청소 척척…美 기업, 가정용 로봇 구독 서비스

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

국힘 "與 재판중지법 추진 '반헌법적' 발상…李대통령 재판 재개해야"

새로운 이슈 보기