본문 바로가기
Dim영역
정치
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

정부부처

정부, '반정부 시위' 탄자니아에 특별여행주의보

이민지기자

입력2025.11.02 15:32

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

반정부 시위, 폭력적 소요 사태로 이어져

외교부는 한국시간 2일 오후 6시를 기해 탄자니아에 대해 특별여행주의보를 발령한다고 밝혔다.

정부, '반정부 시위' 탄자니아에 특별여행주의보
AD
원본보기 아이콘

외교부는 탄자니아에서 지난달 29일 열린 대선과 총선 이후 발생한 반정부 시위가 폭력적 소요 사태로 이어지며 현지 치안이 불안정한 상황이라고 설명했다.


특별여행주의보는 이미 여행경보 3단계(출국 권고)가 발령 중인 탄자니아 음트와라 주를 제외한 탄자니아 전역이 대상이다.

특별여행주의보는 단기적으로 긴급한 위험이 있는 경우에 발령된다. 여행경보 2단계(여행자제) 이상, 3단계 이하에 준하는 행동 요령이 권고된다.


외교부는 해당 지역을 방문할 예정인 국민은 긴급한 용무가 아니면 방문을 취소하거나 연기하고, 이미 체류 중인 국민은 신변 안전에 각별히 유의해 달라고 당부했다.




이민지 기자 ming@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

감염되면 무조건 말라 죽는다…치료약도 없다는 '이 병' 확산 어쩌나 감염되면 무조건 말라 죽는다…치료약도 없다는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

염증·호르몬 교란, 커피 때문이 아니었다…문제는 플라스틱 내 뿜는'이것'

한동훈 "민노총, 새벽배송 말 쓰면 고소·고발?…사전을 고소하라"

'윤 어게인' 외친 래퍼 정상수 사과 "분위기 띄우려다"

다저스, 토론토 꺾고 MLB 월드시리즈 2연패…김혜성 교체 출전

전국 맛집 검색 1위, 역시 '이곳'…전 세대 통틀어 최다

'오빠·언니·형' 한국어 사전 등재…"K콘텐츠 인기 저변엔 현지화 자막"

"일본 여행 가도 되나"… 독감 폭증에 1000곳 '학급 폐쇄'

새로운 이슈 보기