본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

춘천, 의암호 야경벨트 6일 첫 공개…소양2교 미디어파사드 등 점등

이종구기자

입력2025.11.02 12:14

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

도심 속 야간경관 명소화·관광활성화 기반 마련

가을밤, 춘천 의암호 일대가 화려한 빛으로 물든다. 강원도 춘천시(시장 육동한)는 오는 6일 오후 5시, 삼천동 의암근린공원에서 '가을밤, 음악과 함께하는 점등식'을 열고 새롭게 조성된 '의암호 야경벨트'를 시민들에게 처음으로 공개한다고 밝혔다.


춘천시가 오는 6일 오후 5시, 삼천동 의암근린공원에서 '가을밤, 음악과 함께하는 점등식'을 열고 새롭게 조성된 '의암호 야경벨트'를 시민들에게 처음으로 공개한다. 춘천시 제공

춘천시가 오는 6일 오후 5시, 삼천동 의암근린공원에서 '가을밤, 음악과 함께하는 점등식'을 열고 새롭게 조성된 '의암호 야경벨트'를 시민들에게 처음으로 공개한다. 춘천시 제공

AD
원본보기 아이콘

점등 대상은 △의암호 낭만의 빛 조성사업(삼악산케이블카~에어돔 구간) △소양2교 미디어파사드 재구축 △의암근린공원 경관조명 설치 등이다. 시는 이번 행사를 통해 의암호 수변을 중심으로 이어지는 야간경관벨트를 시민과 함께 처음 공개한다.

행사는 식전 음악회로 시작해 영상 상영과 함께 점등 퍼포먼스를 진행한다. 이어 시민이 직접 참여하는 '빛의 기둥', '달빛정원' 등 인터랙티브 조명 체험이 이어져 가을밤의 낭만을 더한다.


춘천시는 이번 점등식을 계기로 의암호 일대를 도심 속 힐링공간으로 조성하고, 관광 활성화와 지역경제에도 활력을 더한다는 계획이다.

춘천시가 오는 6일 오후 5시 삼천동 의암근린공원에서 '가을밤, 음악과 함께하는 점등식'을 열고 새롭게 조성된 '의암호 야경벨트'를 시민들에게 처음으로 공개한다. 춘천시 제공

춘천시가 오는 6일 오후 5시 삼천동 의암근린공원에서 '가을밤, 음악과 함께하는 점등식'을 열고 새롭게 조성된 '의암호 야경벨트'를 시민들에게 처음으로 공개한다. 춘천시 제공

원본보기 아이콘

시 관계자는 "의암호와 소양강 일원의 야간경관을 통해 춘천의 밤을 더욱 아름답게 만들겠다"며 "시민과 관광객 모두에게 기억에 남는 명소가 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"공공임대 살면서 돈이나 모으고 싶다"… '내 집' 보다 '살 집' 택한 2030 청년들[부동산AtoZ] "공공임대 살면서 돈이나 모으고 싶다"… '내 집' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전국 맛집 검색 1위, 역시 '이곳'…전 세대 통틀어 최다

조병규, 학폭 폭로자 상대 40억 손배소 패소…이유는?

오세훈 "소비쿠폰이 집값 올려" vs 조국 "소가 웃을 주장"

"죄송합니다, 문 닫을게요"…젠슨황 덕에 주문 폭주했는데 휴업 공지, 왜?

"보신탕집 폐업 여파" 관악산 들개, 서울대 출몰…학생 불안 확산

수능 최상위권, 인문 '경영'·자연 '반도체' 선호 뚜렷

말레이 총리, 지드래곤 영상 SNS 공유…"국민들이 부탁"

새로운 이슈 보기