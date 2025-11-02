본문 바로가기
Dim영역
국제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

美 국방 "中과 우발충돌 방지 위한 군사 대화채널 구축 합의"

이정윤기자

입력2025.11.02 11:08

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난달 30일 부산 공군 제5공중기동비행단 내 나래마루에서 미중 정상회담을 마친 뒤 악수하고 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난달 30일 부산 공군 제5공중기동비행단 내 나래마루에서 미중 정상회담을 마친 뒤 악수하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

미국과 중국 군 당국이 우발적인 충돌을 막기 위해 대화 채널을 만들기로 했다.


피트 헤그세스 미 국방부 장관은 1일(현지시간) 엑스(X·구 트위터)에서 "둥쥔 중국 국방부장(장관)과 충돌을 방지하고 문제가 일어날 경우 긴장을 완화하기 위해 군 대 군 채널을 구축해야 한다는 데 동의했다"고 밝혔다.

헤그세스 장관은 또 "방금 트럼프 대통령과 대화했는데 우리는 미중 관계가 지금보다 좋은 적이 없었다는 데 동의한다"고 전했다.


그는 "둥 부장과 난 위대하고 강력한 양국을 위한 최선의 길은 평화, 안정과 우호 관계라는 데 동의했다"면서 "신이 중국과 미국 양국을 축복하기를"이라고 덧붙였다.


트럼프 대통령도 이날 트루스소셜에서 "시 주석과의 G2(주요 2개국) 회담은 우리 양국 모두에 훌륭했다. 이 회담은 영원한 평화와 성공으로 이어질 것"이라고 전했다.




이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"공공임대 살면서 돈이나 모으고 싶다"… '내 집' 보다 '살 집' 택한 2030 청년들[부동산AtoZ] "공공임대 살면서 돈이나 모으고 싶다"… '내 집' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

오세훈 "소비쿠폰이 집값 올려" vs 조국 "소가 웃을 주장"

"죄송합니다, 문 닫을게요"…젠슨황 덕에 주문 폭주했는데 휴업 공지, 왜?

"보신탕집 폐업 여파" 관악산 들개, 서울대 출몰…학생 불안 확산

美서 '올해의 단어'로 선정된 '67'…무슨 의미?

"아들 中에 팔아 넘길것"…캄보디아 범죄조직, 태국까지 세력 확장

말레이 총리, 지드래곤 영상 SNS 공유…"국민들이 부탁"

올해 국내 친환경차 판매 최다 기록…3분기만에 40만대 돌파

새로운 이슈 보기