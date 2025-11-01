[내일날씨]곳곳에 약한 비...체감온도 낮아 낮부터 쌀쌀

일요일인 2일 전국에 가끔 구름이 많겠고, 북쪽의 찬 공기가 남하하면서 낮부터 낮은 기온을 보이겠다. 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다.

완연한 가을 날씨를 보인 1일 강원 강릉시 저동 경포호에 윤슬이 반짝이고 있다. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

아침 최저기온은 4∼14도, 낮 최고기온은 9∼18도로 예보됐다.

강원 동해안을 제외한 중부지방과 전라권, 경상 서부 내륙에는 새벽에, 제주도에는 오전에 1㎜ 안팎의 비가 내리겠다. 그 밖의 경상권에는 새벽에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

강원 산지의 고도 1200m 이상 지역에는 1㎜ 미만의 비 또는 눈이 예보됐다.

미세먼지 농도는 전국에서 '좋음' 수준을 보이겠다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼4.0m, 서해 앞바다에서 1.0∼3.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼5.0m, 서해 1.5∼3.5m, 남해 1.0∼3.5m로 예상된다.

2일 지역별 (최저~최고기온)은 ▲ 서울 : [구름많고 한때 비, 맑음] (8∼10) ▲ 인천 : [맑음, 맑음] (9∼11) ▲ 수원(8∼11) ▲ 철원(4∼9) ▲ 속초(9∼12) ▲ 청주(10∼12) ▲ 대전(9∼13) ▲ 세종(8∼13) ▲ 전주(9∼14) ▲ 광주(10∼15) ▲ 대구(9∼14) ▲ 부산(12∼17) ▲ 울산(9∼15) ▲ 창원(10∼17) ▲ 제주(16∼18)의 분포를 보이겠다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>