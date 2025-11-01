본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

[내일날씨]곳곳에 약한 비...체감온도 낮아 낮부터 쌀쌀

서믿음기자

입력2025.11.01 20:10

시계아이콘00분 32초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

일요일인 2일 전국에 가끔 구름이 많겠고, 북쪽의 찬 공기가 남하하면서 낮부터 낮은 기온을 보이겠다. 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다.

완연한 가을 날씨를 보인 1일 강원 강릉시 저동 경포호에 윤슬이 반짝이고 있다. 연합뉴스 제공

완연한 가을 날씨를 보인 1일 강원 강릉시 저동 경포호에 윤슬이 반짝이고 있다. 연합뉴스 제공

AD
원본보기 아이콘

아침 최저기온은 4∼14도, 낮 최고기온은 9∼18도로 예보됐다.


강원 동해안을 제외한 중부지방과 전라권, 경상 서부 내륙에는 새벽에, 제주도에는 오전에 1㎜ 안팎의 비가 내리겠다. 그 밖의 경상권에는 새벽에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

강원 산지의 고도 1200m 이상 지역에는 1㎜ 미만의 비 또는 눈이 예보됐다.


미세먼지 농도는 전국에서 '좋음' 수준을 보이겠다.


바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼4.0m, 서해 앞바다에서 1.0∼3.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼5.0m, 서해 1.5∼3.5m, 남해 1.0∼3.5m로 예상된다.


2일 지역별 (최저~최고기온)은 ▲ 서울 : [구름많고 한때 비, 맑음] (8∼10) ▲ 인천 : [맑음, 맑음] (9∼11) ▲ 수원(8∼11) ▲ 철원(4∼9) ▲ 속초(9∼12) ▲ 청주(10∼12) ▲ 대전(9∼13) ▲ 세종(8∼13) ▲ 전주(9∼14) ▲ 광주(10∼15) ▲ 대구(9∼14) ▲ 부산(12∼17) ▲ 울산(9∼15) ▲ 창원(10∼17) ▲ 제주(16∼18)의 분포를 보이겠다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인들이 왜 이렇게 좋아하지?" 어리둥절…'어디에도 없는 산' 몽벨 창업자 이야기[일본人사이드] "한국인들이 왜 이렇게 좋아하지?" 어리둥절…'어... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

젠슨 황이 한국서 즐긴 'K-푸드' 뭐가 있길래…"반응 폭발"

1억 모은 'MZ 자산가' 늘어난다…"저축 아닌 투자가 핵심"

"09년생 이후론 담배 못 핀다"...몰디브, '평생 금연법' 시행

래퍼 정상수, 충암고 축제 무대서 '윤 어게인' 외쳐 논란

'고도비만' 이런 아빠로 살 수 없어…첫주, 근손실이 찾아왔다

갓 쓴 지드래곤, 사회 차은우…K컬처 외교를 노래하다

캐나다 총리, 경주서 트럼프에 '反관세 광고' 대면 사과

새로운 이슈 보기