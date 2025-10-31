익산시, 내달 7~9일 '전국학교스포츠클럽 축전 탁구대회'

학생 등 1,200명 방문…지역경제 '활력'

전북 익산시는 내달 7~9일 3일간 익산실내체육관에서 '제18회 전국학교스포츠클럽 축전 탁구대회'를 연다고 31일 밝혔다.

2024년 대회 사진. 익산시 제공 AD 원본보기 아이콘

전국학교스포츠클럽 축전은 학생 체육의 대표적인 행사로, 총 18개 종목이 전국 15개 시·도에서 열린다. 전북에서는 탁구 종목이 유일하게 익산에서 개최된다.

이번 탁구대회는 교육부가 주최하고, 전북도교육청·전북도탁구협회·익산시체육회가 공동으로 주관한다. 체육 특기자가 아닌 일반 학생들이 중심이 돼 전국 17개 시·도 대표 초·중·고등학생 900여명이 참가한다.

대회는 내달 7일 대진 추첨과 대표자 회의를 시작으로, 8~9일 본격적인 경기가 진행될 예정이다.

익산시와 익산시체육회는 이번 대회 유치를 위해 익산의 우수한 체육 기반, 교통 접근성, 숙박·음식점 등을 적극 홍보했다. 그 결과 전국 규모의 학교스포츠클럽 축전을 유치하는 성과를 거뒀다.

시는 이번 대회를 통해 전국 학생들이 스포츠로 하나 되는 교류의 장을 마련하는 것은 물론, 참가 학생과 가족 등 약 1,200명 방문으로 지역경제에도 활력이 더해질 전망이다.

조장희 익산시체육회장은 "전국의 학생 선수들이 익산에 모이는 만큼 대회가 안전하고 성공적으로 진행될 수 있도록 준비에 만전을 기하겠다"고 전했다.

정헌율 시장은 "이번 대회가 학생들이 스포츠를 통해 협동심과 자신감을 키우는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"며 "앞으로도 학교체육과 생활체육이 함께 성장하는 건강한 스포츠 도시 익산을 만들어가겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>