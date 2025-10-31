"매트리스 구매 시 침구 증정"…에이스침대, 겨울맞이 프로모션

오는 12월7일까지

에이스침대가 '원더풀 노벰버' 프로모션을 실시한다고 31일 밝혔다.

겨울을 앞두고 따뜻한 숙면 환경을 준비하는 소비자를 위해 프리미엄 매트리스 구매 시 고급 침구 세트를 사은품으로 증정한다.

먼저 ▲하이브리드 테크-VII▲하이브리드 테크 레드 ▲에이스 벨라-III 등급의 매트리스와 프레임 세트를 구매하면 '웰크론 카메론 차렵이불 세트'를 받을 수 있으며, ▲로얄에이스 등급의 매트리스와 프레임 세트를 구매할 경우 '웰크론 대니얼 호텔베딩 세트'를 제공한다. 모든 사은품은 라지퀸(LQ) 사이즈 이상 구매 고객을 대상으로 한다.

프로모션은 전국 대리점과 백화점, 공식 온라인몰에서 오는 12월7일까지 진행된다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



