본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

[날씨]10월의 마지막 날 내륙 짙은 안개…서울 기온 10~19도

이정윤기자

입력2025.10.30 18:14

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

31일 아침 경기 남동부와 충청 내륙 등에는 짙은 안개가 끼겠다.


기온은 평년기온과 비슷하거나 그보다 약간 높은 수준을 유지하겠다. 아침 최저기온은 5∼13도, 낮 최고기온은 17∼22도일 것으로 예보됐다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 10도와 19도, 인천 11도와 18도, 대전 7도와 20도, 광주 10도와 20도, 대구 8도와 19도, 울산 10도와 18도, 부산 13도와 21도다. 내륙을 중심으로 낮과 밤 기온 차가 10도 안팎으로 크겠다.


토요일인 11월 1일 낮부터 우리나라 서쪽에서 대륙고기압 확장, 찬 북서풍이 불어 들면서 기온이 떨어지겠다. 1일과 2일 사이 기온 하강 폭이 5∼10도에 달하겠다.


31일 밤이 되면 수도권·강원북부내륙·충남북부서해안에 비가 오겠고 11월 1일 새벽에는 강원을 제외한 중부지방과 호남, 이후 같은 날 아침까지 강원과 제주에 비가 내리겠다.

강수량은 서해5도 5∼30㎜, 제주 5∼20㎜, 인천·경기서해안과 충남서해안·울릉도·독도 5∼10㎜, 서울·경기내륙·강원·대전·세종·충남내륙 5㎜ 안팎, 충북과 호남 5㎜ 미만 등으로 예상된다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"매년 170만원씩 따박따박"… 첫 시행 '이 제도' 점검 나선 이억원 금융위원장 "매년 170만원씩 따박따박"… 첫 시행 '이 제도' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

韓핵잠 이미 연구개발중…건조 7~8년·가격 2조원 전망

3만개 조명·초대형 트리…백화점 3사, 크리스마스 시즌 돌입

한번도 아니고…李대통령을 '국무총리'로 표기 '외교적 결례'

"치즈버거 주세요" 트럼프, 경주 호텔서 룸서비스 주문 화제

어도어, '전속계약 분쟁' 1심 승소…뉴진스 "어도어로 복귀 불가능, 항소"

돈풀렸다…1000만원짜리 월세족 우르르

'年 200억달러 한도' 현금투자 못 박은 韓

새로운 이슈 보기