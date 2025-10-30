[날씨]10월의 마지막 날 내륙 짙은 안개…서울 기온 10~19도

31일 아침 경기 남동부와 충청 내륙 등에는 짙은 안개가 끼겠다.

기온은 평년기온과 비슷하거나 그보다 약간 높은 수준을 유지하겠다. 아침 최저기온은 5∼13도, 낮 최고기온은 17∼22도일 것으로 예보됐다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 10도와 19도, 인천 11도와 18도, 대전 7도와 20도, 광주 10도와 20도, 대구 8도와 19도, 울산 10도와 18도, 부산 13도와 21도다. 내륙을 중심으로 낮과 밤 기온 차가 10도 안팎으로 크겠다.

토요일인 11월 1일 낮부터 우리나라 서쪽에서 대륙고기압 확장, 찬 북서풍이 불어 들면서 기온이 떨어지겠다. 1일과 2일 사이 기온 하강 폭이 5∼10도에 달하겠다.

31일 밤이 되면 수도권·강원북부내륙·충남북부서해안에 비가 오겠고 11월 1일 새벽에는 강원을 제외한 중부지방과 호남, 이후 같은 날 아침까지 강원과 제주에 비가 내리겠다.

강수량은 서해5도 5∼30㎜, 제주 5∼20㎜, 인천·경기서해안과 충남서해안·울릉도·독도 5∼10㎜, 서울·경기내륙·강원·대전·세종·충남내륙 5㎜ 안팎, 충북과 호남 5㎜ 미만 등으로 예상된다.





