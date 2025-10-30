본문 바로가기
서삼석 "독도경비대 기부 홍보기업, 실제 기부액 '0원'"

호남취재본부 정승현기자

입력2025.10.30 16:56

독도의 날 마케팅 이용 논란
"허위홍보·국민 기만행위 중단"

서삼석 더불어민주당 의원.

서삼석 더불어민주당 의원.

독도경비대에 수익금 일부를 기부하겠다고 홍보한 한 식품업체가 실제로는 단 한 푼도 기부하지 않은 것으로 드러나 논란이 일고 있다.


30일 더불어민주당 서삼석 의원(전남 영암·무안·신안)이 경북경찰청으로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, A기업이 판매 수익금의 2%를 독도경비대에 기부하겠다고 밝혔으나 기부 사실은 전혀 없는 것으로 확인됐다.

A기업은 지난달 '독도의 날'을 앞두고 독도를 상징으로 한 보조배터리를 판매하며 '판매 수익금의 일부를 독도경비대에 기부한다'고 언론을 통해 홍보했다. 그러나 독도경비대는 경찰청 소속 공무원 조직으로, 기부금품법상 기부금을 받을 수 없는 대상이다.


경북경찰청 관계자는 이와 관련, "A기업이 기부 의사를 밝힌 적이 없고, 독도경비대는 법적으로 기부금 수령이 불가하다"며 "향후 기부 요청이 있을 경우에도 이를 설명하고 거절할 예정이다"고 밝혔다.


논란이 불거지자 A기업은 "보조배터리 제작업체인 B기업이 독단적으로 홍보한 일이며, 자사는 라이선스만 제공했을 뿐"이라고 해명했다. 이에 B기업은 "독도경비대에 기부할 수 없음을 확인하고, 기부처를 '독도사랑운동본부'로 변경했다"고 밝혔으나, 이미 '독도경비대 기부'로 홍보된 만큼 국민을 기만한 행위라는 비판이 제기된다.

서 의원은 "독도의 날을 상업적 마케팅에 악용한 것은 매우 유감스러운 일이다"며 "해양수산부는 환경부·행안부·경찰청·공정위 등 관계기관과 협력해 허위 홍보와 국민 기망 행위를 즉시 중단시키고, 재발방지 대책을 마련해야 한다"고 강조했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr


