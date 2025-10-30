본문 바로가기
Dim영역
정치
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

대통령실

[경주APEC]李, 뉴질랜드 총리 만나 "6·25 헌신 잊지 않아…중요한 무역 상대"

황서율기자

입력2025.10.30 16:23

수정2025.10.30 16:36

시계아이콘00분 49초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이재명-크리스토퍼 럭슨 총리 정상회담
李 "국방·방산 분야도 양국 협력 확대"
럭슨 "韓, 뉴질랜드 5위 교역 상대국"

이재명 대통령이 크리스토퍼 럭슨 뉴질랜드 총리를 만나 6·25 전쟁 당시 뉴질랜드의 군대 파견에 감사를 표하며, 통상·국방·방산 등 다양한 분야에서 양국 간 협력을 확대해 나가자고 밝혔다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

30일 경북 경주 국제미디어센터 HICO에서 이 대통령은 럭슨 총리와의 정상회담에서 "뉴질랜드는 6·25 전쟁 당시 대한민국과 수교도 하지 않았던 상태였는데, 국민 규모와 비교해 아주 많은 군대를 보내주며 자유민주주의 대한민국을 지켜줬다"며 "대한민국은 뉴질랜드의 헌신과 기여를 잊지 않겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 "자유무역협정(FTA) 10년뿐 아니라 이전부터 한국과 뉴질랜드는 경제·문화·사회 분야에서의 교류도 많아졌고 아주 중요한 통상 무역 상대가 됐다"며 "국방 분야 협력도 원활하게 이뤄지고 있고 최근에는 방산 분야에서도 양국 간 협력이 계속 확대되고 있다"고 말했다.


그러면서 이 대통령은 "국제질서가 복잡하고 환경이 어려워질수록 뉴질랜드와 대한민국의 관계는 더욱더 깊이 서로 협조하고 지원하면서 발전하게 되기를 바란다"며 "총리님의 방문을 계기로 서로 존중하고 협력하고 의지하는 협력적 관계가 되기를 바란다"고 환영했다.


이에 럭슨 총리는 "통상, 방위, 안보, 인적 교류 등 많은 분야에서 서로 더 폭넓고 깊은 관계를 만들어 나가고 있다"며 "이미 수십 년째 이렇게 하고 있지만, 이날을 계기로 포괄적·전략적 협력 동반자 관계를 구축해 나감으로써 앞으로 더욱더 그렇게 되기를 바란다"고 화답했다.

럭슨 총리는 "양국 간 안보협력과 무역 관계는 계속 심화해왔다"며 "특히 통상에 있어서 대한민국은 뉴질랜드의 5위 교역 상대국이고, 뉴질랜드에 있는 유학생 수를 비교하면 대한민국 출신이 전체의 4위를 차지하고 있다"고 했다. 또 "FTA 체결 이후 교역량은 약 2배 증가했다"고도 덧붙였다.


끝으로 럭슨 총리는 "이날 논의를 통해 이런 관계를 더 심화·발전시키기를 바란다"고 마무리했다.





경주=황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"매년 170만원씩 따박따박"… 첫 시행 '이 제도' 점검 나선 이억원 금융위원장 "매년 170만원씩 따박따박"… 첫 시행 '이 제도' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

韓핵잠 이미 연구개발중…건조 7~8년·가격 2조원 전망

3만개 조명·초대형 트리…백화점 3사, 크리스마스 시즌 돌입

한번도 아니고…李대통령을 '국무총리'로 표기 '외교적 결례'

"치즈버거 주세요" 트럼프, 경주 호텔서 룸서비스 주문 화제

어도어, '전속계약 분쟁' 1심 승소…뉴진스 "어도어로 복귀 불가능, 항소"

돈풀렸다…1000만원짜리 월세족 우르르

'年 200억달러 한도' 현금투자 못 박은 韓

새로운 이슈 보기