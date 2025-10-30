본문 바로가기
[속보]다카이치 日 총리, 김해공항 도착…취임후 첫 방한

이승형기자

입력2025.10.30 14:55

수정2025.10.30 15:16

경주 APEC 정상회의 참석을 위해 방한한 다카이치 사나에 일본 총리가 30일 부산 김해국제공항에 도착해 전용기에서 손 흔들어 인사하고 있다. 연합뉴스

경주 APEC 정상회의 참석을 위해 방한한 다카이치 사나에 일본 총리가 30일 부산 김해국제공항에 도착해 전용기에서 손 흔들어 인사하고 있다. 연합뉴스

이승형 기자 trust@asiae.co.kr
