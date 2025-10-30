전주시, 15년 만에 전주동물원 주차요금 '인상'

1,000→1,500원…운영시간 외 무료 개방

전북 전주시가 내달 3일부터 전주동물원 주차요금을 기존 1,000원에서 1,500원으로 인상한다.

30일 시에 따르면 이번 주차요금 인상은 15년 만에 이뤄진 것으로, 시설 유지관리비 상승과 주차 환경 개선을 위한 불가피한 조치다.

전주시가 내달 3일부터 전주동물원 주차 요금을 기존 1,000원에서 1,500원으로 인상한다. 전주시 제공 AD 원본보기 아이콘

현재 전주동물원 주차 요금은 승용차 기준으로 1회 1,000원으로, 2009년 이후 동결돼 왔으며, 조정 이후에는 1,500원으로 인상된다. 또, 25인승 이상 승합차의 경우 기존 2,000원에서 3,000원으로 변경될 예정이다.

시는 요금 인상분을 주차장 내 노후 포장 및 진입로 개선 등 쾌적한 주차 환경 조성을 위한 시설 개선에 재투자할 계획이다. 또 시민들의 부담을 줄이기 위해 동물원 운영시간(오전 9시~오후 6시) 외 시간에는 무료 개방한다. 이를 통해 야간 산책이나 인근 체련공원 이용객 등 시민들의 주차 편의가 높아질 것으로 기대된다.

진교훈 시 복지환경국장은 "이번 주차요금 인상은 시민들의 안전과 편의를 위한 불가피한 결정이다"며 "운영시간 외 무료 개방을 통해 시민들의 이용 만족도를 높이고, 수익은 다시 시설 개선에 환원하겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>