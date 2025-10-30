광주 새빛콜, 배차 대기시간 '불만' 여전

시의회, 교통약자 이동수단 실태조사 발표

친절·청결 만족도 높지만…배차 지연 '발목'

"시, 이용자 중심 서비스 품질 향상 나서야"

광주시 교통약자 전용 이동수단인 '새빛콜' 이용자들이 서비스 운영 전반에는 높은 점수를 주면서도, 배차 대기시간과 AI 자동 배차시스템 신뢰성에는 여전히 큰 불만인 것으로 나타났다.

광주시의회 환경복지위원회(위원장 최지현)는 30일 광주 거주 새빛콜 이용자 350여명을 대상으로 실시한 설문조사 결과를 발표했다.

조사 결과, 새빛콜은 시민들의 활발한 이동에 기여하고 있었다. 이용 빈도는 '월 1~2회'가 38.1%로 가장 많았고, 주 1회 이상 이용하는 시민이 전체의 58.6%에 달했다. 이용 목적은 '병원 방문'이 56.8%로 가장 많았고, '문화 여가 활동'(21.7%), '장보기 등 생활 편의'(14.8%), '출퇴근·등하교'(6.5%) 순으로 나타나 교통약자들의 필수적인 생활이동 수단으로 자리매김했음을 나타냈다.

현행 배차시스템에 대한 만족도는 60.2%로 비교적 높은 편이었으나, '불만족' 응답도 39.8%에 달해 배차 지연 문제가 여전히 해소되지 않고 있음을 시사했다. 특히 배차 방식에서는 상담원 배차를 100% 이용한다는 응답이 57.7%로 가장 많았고, 자동 배차를 100% 이용한다는 응답은 22.9%에 불과해 AI 기반의 자동 배차시스템이 충분히 활성화되지 못한 것으로 확인됐다. 이는 AI 시스템의 기술적 안정성이나 이용 편의성 측면에서 개선이 필요하다는 해석으로 이어진다.

차량 도착 소요 시간은 '30분 이상~1시간 미만'이 58.6%로 가장 많았으며, 1시간 이상 소요된다고 응답한 비율도 41.4%에 달해 대기시간 단축 필요성이 제기됐다.

서비스 전반의 만족도는 '만족'이 82.9%로 높게 조사됐는데, 이는 운전기사의 친절도(92.5%)와 차량 청결도(96.7%) 등 서비스 품질 요인이 긍정적 영향을 미친 것으로 분석된다. 그러나 대기시간 만족도는 38.1%로 현저히 낮았으며, 무려 61.9%가 '불만족'을 표해 배차 효율성 개선이 시급한 것으로 파악됐다.

최지현 환경복지위원장은 "이번 여론조사 결과는 교통약자들의 실질적인 이용 불편을 보여주는 구체적 지표다"며 "광주시는 자동배차시스템의 기술적 개선과 함께 상담원 역량 강화, 실시간 대응체계 구축 등 이용자 중심의 서비스 품질 향상에 나서야 한다"고 주문했다.

한편 환복위 소속 서용규 의원은 지난 7월 시정질문에서 새빛콜 AI기반 자동배차시스템 운영의 허실을 질타하고, 집행부·전문가와 함께하는 '교통약자 정책개선 TF팀' 운영을 이끌어 내는 등 교통약자 이동권 보장을 위한 활동에 앞장서고 있다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



