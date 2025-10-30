삼성창원병원, 협력의료기관 초청행사 열고 네트워크 강화

지역 100개 협력의료기관

관계자 240여명 참석



성균관대학교 삼성창원병원은 그랜드 머큐어 앰버서더 창원에서 '2025 협력의료기관 초청행사'를 개최했다.

협력의료기관 초청행사 진행 중인 삼성창원병원. AD 원본보기 아이콘

지난 28일 열린 행사는 삼성창원병원이 지역 대표 상급종합병원으로서 협력의료기관과의 유기적인 네트워크를 강화하고, 지역 완결형 의료전달체계를 공고히 하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 삼성창원병원 오주현 원장을 비롯해 박용환 진료협력센터장, 조대현 기획총괄, 경상남도의사회 김민관 회장 등 지역 100개 협력의료기관 관계자 240여명이 참석했다.

행사는 박용환 진료협력센터장의 개회선언과 내·외빈 소개를 시작으로 ▲오주현 원장 환영사 ▲김민관 회장 축사 ▲삼성창원병원의 상생과 성장 발표(조대현 기획총괄) ▲우수 협력기관 감사패 전달 순으로 진행됐다.

오주현 삼성창원병원장은 "삼성창원병원은 지역 대표 상급종합병원으로서 고난도 중증질환 치료 인프라를 강화하고, 협력의료기관과의 긴밀한 협력을 통해 지역 완결형 의료시스템을 조성해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



