하나카드 '트래블로그', 출시 3년반만 1000만 회원 눈앞

하나카드는 핵심 상품 트래블로그 출시 3년 반 만에 1000만 회원 카운트다운에 들어간다고 30일 밝혔다.

트래블로그는 하나머니 애플리케이션에서 58종 통화를 무료 환전하고 트래블로그 카드로 수수료 없이 세계 어디서나 쓸 수 있는 하나금융그룹 대표 해외여행 서비스다.

해외여행 수수료 내는 건 당연하다는 편견을 깨며 무료환전(환율우대 100%), 해외이용 수수료 무료, 해외 현금자동입출금기(ATM) 인출 수수료 무료를 시장 표준으로 정착시켰다.

트래블로그는 누적 환전액 5조원 돌파, 해외 체크카드 점유율 33개월 연속 1위 등도 달성했다.

하나카드는 카운트다운 이벤트로 '1000만번째 트래블로거는 언제 나타날까?'를 진행한다.

다음 달 14일까지 서비스 가입자 1000만 돌파 날짜를 맞히는 이벤트다. 맞힌 사람끼리 1000만원을 똑같이 나눈다.

트래블로그 이용 고객의 기록을 집대성한 '트래블로그 어워즈'도 공개한다.

고객 중 가장 많이 환전한 금액은 3억7100만원으로 집계됐다. 가장 많은 통화로 환전한 손님은 총 58종 중 57종 통화를 보유한 걸로 나타났다.

아울러 58종 통화 무료환전 혜택 기간을 내년 연말까지 연장한다.

성영수 하나카드 사장은 "앞으로도 차별화된 혜택과 최상의 손님 경험으로 대한민국 5000만명 국민과 함께하는 '모두의 트래블로그'가 되겠다"고 말했다.





