양주시, 인덕대와 손잡고 청년 창업·도시 디자인 협력

양주시, 관학 협력·지역발전 위한 업무협약 체결

경기 양주시와 인덕대(총장 김광만)가 최근 업무협약을 체결하고 지역 경쟁력 강화와 상생 발전을 위한 협력 관계를 구축했다.

강수현 양주시장(왼쪽)이 김광만 인덕대 총장과 최근 지역 경쟁력 강화와 상생 발전을 위한 업무협약을 체결하고 있다. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 협약식에는 강수현 양주시장과 김광만 인덕대학교 총장, 관계자들이 참석해 양 기관의 협력 방안을 논의했다.

이번 협약은 ▲공공디자인 개선 및 도시 경쟁력 제고를 위한 자문 및 협력, ▲청년·여성 창업 지원 및 창업보육 활성화, ▲국제교류 확대 및 문화·산업 분야 글로벌 네트워크 형성과 그 밖에 양 기관의 발전과 상호 협의 증진에 필요한 사항 등을 주요 협력 내용으로 하고 있다.

이번 협약을 통해 양주시와 인덕대학교는 교육, 문화, 산업이 어우러진 지역 상생 협력체계를 구축하고, 대학과 지역이 함께 성장하는 지속가능한 발전 모델을 만들어 나갈 계획이다.

김광만 인덕대학교 총장은 "오랜 역사와 전통을 지닌 양주시와 협력할 수 있게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"며, "인덕대학교의 미래혁신을 주도하는 인재양성과 교육역량을 바탕으로 양 기관의 발전을 위해 적극 협력하겠다"고 말했다.

강수현 양주시장은 "양주시는 경기북부의 중심도시로서 교육을 선도하는 미래도시로 거듭나기 위해 노력하고 있다"며, "대학은 우수한 인재를 양성하고 연구개발을 통해 지역사회의 발전을 견인하는 핵심 기관으로, 이번 협약을 통해 양주시의 잠재력과 대학의 역량이 결합해 시너지 효과가 극대화될 것으로 기대한다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



