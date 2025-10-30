한은 "한미 관세협상 타결, 외환시장에 긍정적…경계감은 유지"

미 FOMC 결과 관련 시장상황 점검회의 개최

"금리인하 시장예상 부합…불확실성은 여전"

한국은행은 30일 한미 관세협상 타결과 관련해 "불확실성이 완화되면서 국내 금융·외환시장에 긍정적으로 작용할 것"이라고 전망했다. 미국 연방준비제도(Fed)의 기준금리 인하 결정은 시장 예상과 부합했으나 향후 미국 통화정책 경로에 대한 불확실성은 여전히 높다고 평가했다.

한국은행 전경 AD 원본보기 아이콘

박종우 한은 부총재보는 이날 오전 시장상황 점검회의를 열고 이같이 밝혔다.

박 부총재보는 "간밤 Fed의 금리인하 결정은 시장 예상과 부합했으나 Fed 내부의 견해 차이, 제롬 파월 의장의 신중한 태도 등을 고려할 때 향후 미 통화정책 경로에 대한 불확실성은 여전히 높다"고 말했다.

이어 전날 저녁 타결된 한미 관세협상과 관련해선 "불확실성이 완화되면서 국내 금융·외환시장에 긍정적으로 작용할 것"이라고 내다봤다. 다만 그는 "미중 무역협상 관련 불확실성, 주요국 재정건전성 우려 등 대외 리스크 요인이 산적해 있다"며 "경계감을 갖고 시장상황을 면밀히 점검해나가겠다"고 덧붙였다.

Fed는 29일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리를 연 3.75~4.00%로, 0.25%포인트 내렸다. 양적 긴축(QT)은 12월1일부터 중단하기로 결정했다.

다만 내부적으로 0.5%포인트 인하와 동결 의견이 각각 제기되면서 내부의 견해차가 드러났다. 파월 의장은 12월 금리인하 가능성에 대해서도 "미리 정해진 결론이 아니며, 향후 입수되는 데이터를 바탕으로 균형 있게 검토하겠다"는 신중한 입장을 나타냈다.

한은은 "이에 국제금융시장에서는 금리인하 속도에 대한 기대가 일부 되돌려지며 미 국채금리가 상당폭 상승하고 달러화는 강세를 나타냈다"며 "주가는 보합세를 보였다"고 설명했다. 미 국채시장에서 2년물 금리는 전일 대비 0.11%, 10년물 금리는 0.1% 올랐다. 미 달러화도 강세를 보이며 달러인덱스(DXY)가 0.5% 상승했다. 반면 주요 주가지수인 S&P500은 보합 마감했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>