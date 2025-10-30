성남시, 사계절 안전 계단으로 '대한민국 공공디자인대상' 수상

시, 성남 은행1동 탄소발열 계단

대한민국 공공디자인대상 수상

시민 안전 최우선 재정비 인정

경기 성남시(시장 신상진)는 문화체육관광부가 주관한 '제18회 2025 대한민국 공공디자인대상'에서 한국공예·디자인문화진흥원장상(공진원장상)을 수상했다고 30일 밝혔다.

신상진 성남시장이 성남시 대한민국 공공디자인대상 수상 기념으로 사진을 찍고 있다. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

수상작은 '은행1동 안전마을 디자인 개선사업'의 일환으로 조성된 사계절 미끄럼방지 탄소발열매트 계단이다. 노후되고 미끄러워 보행이 불편했던 기존 계단을 시민 안전을 최우선으로 재정비한 점이 높이 평가됐다.

해당 계단에는 탄소 발열 시스템이 적용된 매트를 설치해 겨울철 적설 시 빠르게 눈을 녹이고 결빙을 방지한다. 또한 논슬립(Non-slip) 기능을 갖춰 비나 눈이 오는 날에도 미끄럼 사고를 예방할 수 있어, 사계절 내내 안전한 보행환경을 제공한다.

지난해 겨울 시범 운영 당시, "눈이 내려도 미끄럽지 않아 어르신과 아이들이 걱정 없이 다닐 수 있다"는 주민 반응이 이어지며 시민 만족도가 높게 나타났다.

성남시 은행1동 안전마을에 설치한 사계절 미끄럼방지 탄소발열매트 계단 모습. 성남시 제공 원본보기 아이콘

신상진 성남시장은 "이번 수상은 시민의 일상 안전을 최우선으로 한 공공디자인이 인정받은 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 도시 곳곳의 공공공간을 시민 중심으로 개선해, 누구나 안전하고 편리하게 생활할 수 있는 도시환경을 만들어가겠다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



