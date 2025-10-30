경기도, 24시간 영유아 돌봄시설 14곳으로 확대

경기도가 24시간 운영하는 돌봄시설인 '언제나 어린이집'을 11곳에서 14곳으로 확대했다.

언제나 어린이집은 평일뿐 아니라 주말과 공휴일, 야간·새벽까지 365일 24시간 운영하는 보육시설이다. 긴급상황이나 가족 돌봄 공백 등으로 돌봄이 필요할 때 언제든 안심하고 자녀를 맡길 수 있는 장점이 있다.

경기도는 지난해 6월 5개 시군에서 시작한 언제나 어린이집을 올해 상반기 6곳에 이어 하반기 포천·군포·광명 등 3곳을 추가해 현재 12개 시군에서 14곳을 운영하고 있다.

언제나 어린이집은 경기도에 거주하는 영유아(6개월 이상 7세 이하 취학 전)를 둔 보호자라면 이용할 수 있으며 운영 시간은 오전 7시30분부터 다음 날 오전 7시30분까지다. 1회 예약 시 최대 5일까지 연속 신청이 가능하고 이용 요금은 시간당 3000원이다.

경기도 언제나 어린이집 포스터 AD 원본보기 아이콘

이용을 희망하는 경우 '아동언제나돌봄센터(010-9979-7722)'로 문의하면 된다. 다만 야간·새벽 돌봄은 전일 오후 6시까지 사전 예약이 필요하다.

보호자나 신청인은 신분증, 영유아와의 관계를 확인할 수 있는 주민등록등본 또는 가족관계증명서(외국인의 경우 외국인등록사실증명서)를 지참해야 한다. 자녀에게 필요한 기저귀, 개별침구, 여벌 옷, 간식 등 준비물도 개별적으로 챙겨야 한다.

고현숙 경기도 보육정책과장은 "맞벌이 가정이나 돌봄 공백이 생긴 부모님들이 언제든 안심하고 아이를 맡길 수 있도록 '언제나 어린이집'을 지속적으로 확대하겠다"며 "앞으로도 부모의 양육 부담을 줄이고 아이들이 안전하고 행복하게 성장할 수 있는 포용적 보육환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 올해 9월 기준 언제나 어린이집을 이용한 영유아는 890여명으로, 지난해 560여명 대비 330여명이 늘었다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>