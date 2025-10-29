본문 바로가기
경기도, SOC 안전 '삼박자' 갖춘다…토질및기초기술사회와 '맞손'

이종구기자

입력2025.10.29 18:06

경기도, '지반·기초 안전' 강화 업무협약 체결

경기도가 29일 경기도 북부청사에서 (사)토질및기초기술사회와 업무협약(MOU)을 체결했다.

김대순 경기도 행정2부지사가 29일 경기도 북부청사에서 (사)토질및기초기술사회와 업무협약(MOU)을 체결하고 있다. 경기도 제공

이번 협약은 도내 SOC(사회기반시설) 건설에 있어 지반·기초 분야의 안전성을 한층 높이기 위한 것으로 경기도와 학회간 상시 협력 시스템을 마련하고자 추진됐다.


(사)토질및기초기술사회는 본회 외에 세 개의 지회를 가지고 있으며 950여명의 토질 및 기초 분야 전문가들이 모여 만든 학술 단체로 지반과 토질 역학, 기초공학, 터널공학 등과 관련된 연구와 정보를 공유한다.

협약식에는 김대순 경기도 행정2부지사를 비롯해 토질및기초기술사회 회장, 경기도 건설국장, 철도항만물류국장, 건설본부장 등 주요 관계자들이 참석했다.


협약의 주요 내용으로는 ▲경기도 지역 지질·지형 특성을 고려한 지하굴착 위험요인 사전 분석 ▲지반침하, 노후 지하공간 문제 등 사고 방지 위한 점검·자문체계 구축, 사고 발생 시 원인분석 및 사후대책 마련 ▲건설 관계자 대상 교육·포럼·워크숍 운영을 통한 현장과 행정의 지식공유 활성화다.


김대순 경기도 행정2부지사는 "도민 안전을 위한 경기도의 다양한 노력에도 불구하고 최근 지반침하 및 노후 지하공간 문제 등 크고 작은 안전사고가 이어지고 있다"며 "지반·기초 분야의 전문역량을 가진 기술사회와 협력해 이 문제에 대한 해결책을 마련하겠다"고 말했다.

또 김 부지사는 "문제가 발생한 뒤 복구에 나서는 방식보다 사전에 예방할 수 있는 체계를 갖추는 것이 중요하다"며 "협약을 통해 위기 대응력과 현장 문제해결 능력이 강화된 안전한 경기도로 나아가는 출발점이 되기를 기대한다"고 덧붙였다.


경기도는 이번 협약이 도가 추진 중인 도로·철도·교량 등 대형 SOC 사업의 안전성을 높이는 데 있어 중요한 역할을 할 것으로 보고 있다. 특히 지반·기초 분야 전문기관과의 공식협력을 통해 위험요인 사전예측, 현장 관련 전문교육 확대, 사고 원인 분석 및 재발방지 체계 구축이라는 '삼박자'를 갖춘 것이 이번 협약의 특징이라고 설명했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

