부산항 신항 웅동배후단지 ‘나이가이 부산물류센터’, 최신식 저온창고 개장·운영 돌입

부산항만공사는 부산항 신항 웅동배후단지 내 입주업체인 나이가이부산물류센터(대표이사 이와사다 히토시)가 29일 저온창고 개장식을 가지고 본격적인 운영에 돌입했다고 전했다.

이번에 증축 개장한 저온창고는 나이가이 부산물류센터가 약 100억원을 투자해 부지 450평, 건축면적 1360평 규모에 설립한 현대식 창고로 3층 규모, 6개 보관실을 갖춘 냉동·저온 창고시설이다.

나이가이 부산물류센터는 이번 저온창고 운영을 통해 연간 약 8500t 상당의 화물을 추가로 처리할 수 있게 됐다.

나이가이부산물류센터의 최대주주인 나이가이트랜스는 일본에 본사를 두고 있는 그룹으로 현재 신항 배후단지 내 3개의 사업장에 총 7개의 창고를 운영 중에 있으며, 총 130명의 인원과 연간 2만 7600TEU 물량을 처리하고 있으며, 총매출액은 270억원에 이른다.

영남취재본부 김철우 기자



