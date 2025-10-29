광주도시공사, 동절기 화재 대비 '민방위훈련'

"안전 최우선 조직문화 강화"
광주도시공사는 지난 28일 동절기 화재에 대비한 민방위훈련을 실시했다. 광주도시공사 제공
광주도시공사(사장 김승남)는 지난 28일 동절기 화재에 대비한 민방위훈련을 실시했다고 29일 밝혔다. 이번 훈련은 화재 발생 시 전 임직원의 신속한 대피와 대응 역량을 강화하기 위해 마련됐다.
훈련에는 김승남 사장을 비롯한 전 직원이 참여했으며, 실제 화재 상황을 가정해 ▲화재경보 발령 ▲대피 유도 요원 중심의 질서정연한 대피 ▲효율적 대피 요령과 비상 상황 대응능력 습득 등 체험형 안전교육이 병행됐다.
특히 훈련 전에는 화재경보기와 스프링클러 등 소방시설 작동상태를 사전 점검하고, 청사 내 대피경로 및 민방위대피소 환경을 점검하는 등 훈련 실효성을 높였다.
김승남 사장은 "이번 훈련은 단순한 형식이 아니라, 실제 화재 상황에서 직원들의 생명과 재산을 보호할 수 있는 대응력을 키우는 데 목적이 있다"며 "앞으로도 시민과 임직원의 안전을 최우선으로 하는 조직문화를 정착시키겠다"고 말했다.
한편 공사는 앞으로도 정기적인 안전 점검과 민방위훈련을 지속적으로 추진, 재난 발생 시 신속하고 체계적인 대응체계를 유지할 계획이다.
호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
