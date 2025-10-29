[2025국감]김윤덕 국토장관 "주택공급본부 신설 추진"

김윤덕 국토교통부 장관이 수도권 주택 부족 문제를 풀기 위해 "국토부 내부에 '주택공급본부' 같은 체계적인 조직을 확대하겠다"고 29일 밝혔다. 김 장관은 "실무를 맡아서 진행해야 할 한국토지주택공사(LH)에도 이런 것들을 진행할 수 있는 시스템을 구축할 수 있도록 준비 중"이라고 했다.

김 장관은 29일 국회 국토교통위원회 종합국정감사에서 "(경제)부총리와 국토부 장관이 주관하는 부동산 공급 장관회의를 모든 부처에 제안해놨다. 전 부처 에너지를 직접적으로 동원하기 위한 것"이라며 이같이 말했다. "다른 어떤 문제보다 공급에 관한 한 국토부가 책임과 명운을 지고 최선을 다하겠다"고도 했다.

'9·7 공급 대책' 실효성 논란을 의식한 듯 추가 대책 가능성도 시사했다. 김 장관은 "(2030년까지 수도권) 135만가구에 대한 디테일한(세부적인) 계획이 있고, 추가 계획도 적극적으로 검토하고 있다"고 했다. 이미 발표된 계획은 다음 달부터 매주 두 차례 보고를 받아 속도를 높이고, 정비사업을 가로막아 온 불필요한 규제도 정비하겠다고 했다.

다만 재건축초과이익환수제(재초환) 유지 여부를 묻는 질의에는 "많은 부분 공감한다"고 답했다. 김 장관은 규제지역 지정을 동(洞) 단위로 세분화하는 방안에 대해서는 "법정동별로 세분화하는 방향은 긍정적으로 생각하고 있다"고 했다.





