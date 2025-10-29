서삼석 "국립 해양전시시설, 장애인 관람 지원 외면"

장애인 전용 정보제공률 3.5%

"국가 시설이 차별금지법 위반"

국가가 운영하는 해양전시시설들이 장애인을 위한 관람 지원 체계를 제대로 갖추지 못한 것으로 드러났다.

29일 더불어민주당 서삼석 의원(전남 영암·무안·신안)이 해양수산부로부터 제출받은 '국립 해양교육·전시시설 현황' 자료를 분석한 결과, 국립해양박물관·국립해양과학관·국립해양생물자원관 등 3곳의 장애인 전용 전시물 정보 제공률이 전체 3,254점 중 116점(3.5%)에 불과했다.

국립해양박물관은 연간 85만명이 찾는 대표 해양문화시설이지만, 712개 전시물 중 촉각 전시물은 3개, 오디오 해설과 점자 패널은 48개에 그쳤다. 특히 단기 기획전에서는 촉각 전시물이나 점자안내판이 전혀 설치되지 않는 등 형식적인 운영에 머물렀다.

국립해양과학관 역시 2020년 개관 이후 점자·수화·오디오 해설 등 장애인 지원 서비스가 전무한 상태다. 올해 초 모든 국민이 이용 가능한 과학관을 조성하겠다고 밝혔지만 실제 개선은 이뤄지지 않았다.

국립해양생물자원관도 2,412개 전시물 중 65개에만 오디오 가이드를 제공했으며, 점자안내판이나 촉각 전시물은 한 건도 없었다. 그럼에도 불구하고 세 기관 모두 한국관광공사 지정 '무장애 관광지'로 등록돼 있어 인증 실효성에 대한 논란도 제기된다.

서 의원은 "장애인차별금지법은 장애인의 문화·예술·관광시설 이용에 대한 차별을 명확히 금지하고 있다"며 "국가 공공기관이 이를 위반하는 것은 심각한 문제다"고 지적했다.

이어 "해양수산부는 장애인 관람 실태 전수조사와 차별 시정조치를 즉각 시행해 누구나 제약 없이 해양문화를 향유할 수 있는 국가시설로 탈바꿈해야 한다"고 강조했다.





