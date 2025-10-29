본문 바로가기
주광덕 시장 "덕소·삼패IC~덕소지구 연결도로 개통…지역 발전 청신호"

이종구기자

입력2025.10.29 16:21

숏뉴스
불러오는 중...

주광덕 남양주시장, ‘덕소IC 연결도로’ 개통 주도
겨울철 안전까지 고려…'결빙방지 포장' 적용
덕소 상습 교통혼잡 해소 청신호…주민 편익 최우선
인근 학교 등하굣길 안전 확보…교통 인프라 개선 기대

경기 남양주시(시장 주광덕)는 29일 와부읍 덕소리 일원에서 '덕소·삼패IC~덕소지구 연결도로 개설사업'의 준공을 기념하는 개통식을 성황리에 개최했다.

주광덕 남양주시장 등 참석자들이 와부읍 덕소리 일원에서 '덕소·삼패IC~덕소지구 연결도로 개설사업'의 준공을 기념하는 개통식에서 테이프 커팅을 하고 있다. 남양주시 제공

이번 사업은 와부읍의 주거 및 도시 환경을 개선하기 위한 도시재생사업의 일환으로 추진됐다. 시는 급증하는 차량 통행량에 선제적으로 대응하고, 주민 교통 편의를 획기적으로 증진시키기 위한 교통 인프라 조성에 초점을 맞췄다.

2024년 10월 착공에 들어갔다.


개통식에는 주광덕 시장을 비롯해 시의회 의원, 지역주민, 관계 공무원 등이 참석했으며, 경과보고와 함께 도로 준공을 축하하는 현장 행사가 이어졌다.

와부읍은 덕소재정비촉진지구 내 아파트 재개발로 차량 통행 증가가 예상되며, 기존 도로는 폭 4m 미만의 샛길로 공사 차량의 양방향 교행이 어려워 교통 대란이 우려되고 있는 지역이다.


시는 기존 6차선 도로는 먼 거리로 우회해야 하는 구조로 주민 불편이 심화되자, 이를 해소하기 위해 '덕소 삼패IC ~ 덕소지구 연결도로 개설사업'을 선제적으로 추진하게 됐다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 와부읍 덕소리 일원에서 '덕소·삼패IC~덕소지구 연결도로 개설사업'의 준공을 기념하는 개통식에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

특히 이번 도로는 시 최초로 도로결빙방지재를 혼합포장을 적용해 겨울철 미끄럼 교통사고를 유발하는 블랙아이스의 발생을 효과적으로 예방하고 지역주민의 안전을 확보했다.


주광덕 시장은 "이번 사업을 통해 지역 주민들에게 꼭 필요한 도로를 개설해 상습적인 교통 정체를 해소하고, 와부 생활권 접근에도 커다란 변화와 편익을 가져올 것으로 기대한다"고 말했다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
