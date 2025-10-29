한올바이오파마, 3분기 매출 408억…전년비 10.8%↑

한올바이오파마가 29일 올해 3분기 잠정실적 공시를 통해 연결 재무제표 기준 3분기 실적을 발표했다. 3분기 매출은 408억원으로 전년 동기 대비 10.8% 증가했으며, 영업이익은 3억5000만원, 당기순이익은 3억원을 기록했다. 누적 기준 매출은 1176억원으로 전년 동기 대비 14.7% 증가했다.

3분기 의약품 매출은 355억원으로 전년 동기 대비 11.5% 증가하며 두 자리 수 성장세를 기록했다. 특히, 프로바이오틱스 의약품 '바이오탑'은 지난 8월 유비스트 미생물성 지사제 처방 시장 1위를 차지하며 브랜드 영향력을 강화했다. 또한, 전립선암 및 성조숙증 치료제 '엘리가드'가 매출 100억원을 조기에 달성해 바이오탑과 함께 200억 매출 '메가브랜드' 달성에 한걸음 더 다가섰다. 탈모치료제 '헤어그로'는 지난 9월 최대 매출인 250만정 판매를 기록하며, 피나스테리드 1㎎ 제네릭 처방조제약 시장에서 견고한 1위를 유지했다.

한편, 부패 방지를 위한 국제표준 윤리경영시스템 ISO 37001 재인증에 성공하며 지속 가능한 성장 기반을 더욱 확고히 했다.

연구개발 부문에서도 의미 있는 진전이 있었다. 자가면역질환 치료제 '바토클리맙(HL161BKN)'은 지난 9월 그레이브스병(GD) 임상 2상 치료 중단 후 6개월 유지 효과 데이터를 통해 기존 치료에 반응하지 않던 환자들에게 근본적인 치료제 가능성을 제시했다. 임상 결과 바토클리맙 치료 중단 후 6개월간 약 80%의 환자가 갑상선 호르몬 정상 수치를 유지했으며, 이 중 절반이 항갑상선제 없이도 안정적인 상태를 유지했다. 4분기에는 갑상선안병증(TED) 임상 3상 결과 확보가 예정돼 있다.

차세대 FcRn 치료제로 기대를 모으는 '아이메로프루바트(HL161ANS)'의 연구개발도 예정대로 진행 중이다. 아이메로프루바트는 바토클리맙의 임상 데이터를 기반으로 중증근무력증(MG), 그레이브스병(GD), 만성 염증성 탈수초성 다발신경병증(CIDP), 난치성 류마티스 관절염(D2T RA), 쇼그렌증후군(SjD), 피부 홍반성 루푸스(CLE) 등 총 6개 자가면역질환에 대해 개발되고 있다.

안구건조증 치료제 '탄파너셉트'는 2026년 탑라인 결과 발표를 목표로 임상이 진행 중이며, 파킨슨병 치료제 'HL192'도 2026년 다음 임상 진입을 목표하고 있다. 또한, 지난해 도입한 mRNA 지질 나노입자(LNP) 기반 역노화 치료제 연구도 지속하며 면역학 기반 연구개발 역량을 강화해 나가고 있다.

정승원 한올바이오파마 대표는 "3분기는 혁신 신약 임상 진전과 견고한 의약품 매출이 어우러져 내실을 강화할 수 있었던 의미 있는 시기였다"며 "앞으로도 지속 가능한 성과 창출에 최선을 다하며 현재 개발 중인 파이프라인의 가치를 극대화하기 위한 노력을 이어가겠다"고 말했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>