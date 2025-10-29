본문 바로가기
괴롭힘·왕따·성희롱 싹 자른다… 부산항만공사, 직장 건강·안전 캠페인

영남취재본부 김용우기자

입력2025.10.29 10:16

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

굿바이 괴롭힘, 왕따, 성희롱!


부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 29일 오전 출근길 직장 내 괴롭힘 및 성희롱 예방 캠페인을 실시했다고 알렸다.

이 캠페인은 직장에서 발생할 수 있는 신체적·정신적 폭력이나 괴롭힘을 예방하고 서로 존중하는 안전한 일터를 조성하기 위해 진행됐다.


출근길 직원들에게 ▲직장 내 괴롭힘 및 성희롱의 대표적인 사례, ▲사건처리 절차, ▲고충상담 창구 등이 안내된 리플렛을 배부하며 임직원을 대상으로 적극적인 홍보 활동을 펼쳤다.


BPA 송상근 사장은 "직장에서 발생할 수 있는 어떤 폭력 행위라도 사전에 차단해 안전하고 건강한 조직문화를 만들기 위해 힘을 쏟고 있다"고 말했다.

부산항만공사에서 직장 내 괴롭힘 성희롱 예방 캠페인이 진행되고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
