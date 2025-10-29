본문 바로가기
양주시, 숲속 맨발걷기 산책로 조성사업 추진 현황 점검 현장간부회의 개최

이종구기자

입력2025.10.29 09:42

경기 양주시가 지난 28일 강수현 시장 주재로 부시장과 간부공무원 등 20여 명이 참석한 가운데, 천보산 산림욕장 내 산책로를 직접 둘러보며 추진 현황을 점검했다.

강수현 양주시장을 비롯해 부시장과 간부공무원 등 20여 명이 지난 28일 천보산 산림욕장 내 산책로를 직접 둘러보며 추진 현황을 점검한 후 기념촬영을 하고 있다. 양주시 제공

강수현 양주시장을 비롯해 부시장과 간부공무원 등 20여 명이 지난 28일 천보산 산림욕장 내 산책로를 직접 둘러보며 추진 현황을 점검한 후 기념촬영을 하고 있다. 양주시 제공

이번 현장 간부회의에서는 관내 11개소 맨발걷기 산책로 추진 현황과 향후 관리·운영 계획을 확인하고, 시설 안전과 편의성을 점검했다.


시는 올해 총 8개소 산책로를 조성 완료했으며, 2025년 11월까지 3개소를 추가로 조성할 예정이다.

2026년에는 독바위 유아숲체험원 등 3개소 내외 신규 산책로를 마련해 시민들이 자연 속에서 여가와 치유를 즐길 수 있도록 사업을 확대할 계획이다.


시는 앞으로도 시민 의견을 수렴해 산책로 유지관리와 환경 개선에 주력하고, 단순 보행 공간을 넘어 힐링과 건강 증진의 공간으로 자리 잡도록 관리할 방침이다.


강수현 양주시장은 "맨발걷기 산책로는 시민들이 자연 속에서 휴식과 치유를 누릴 수 있는 공간입니다. 시민들이 불편함 없이 이용할 수 있도록 유지관리와 안전점검에 각별히 신경 써 주시기 바랍니다"고 말했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
