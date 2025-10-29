이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
코스닥, 3.20P 오른 906.50 출발(0.35%↑)
"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'
금값 뚝뚝 떨어지는데 오히려 "좋다" 외치는 전문가들 "내년엔 5000달러 간다"
"맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더니
[단독]'서민의 금고'는 망쳐놓고…1500만원 공로금·순금 챙긴 '퇴임 잔치'
李대통령, 황금 좋아하는 트럼프에 '경주 금관' 선물한다
"하루 만보 힘들게 걸었는데"…'이렇게' 걸어야 사망 위험 '뚝'
"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'
"축구 가르쳐줄테니 피아노 알려주실 분" 재능도 '당근'하는 MZ
