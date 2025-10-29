본문 바로가기
ACE 미국AI테크핵심산업액티브 ETF, 상장 당일 개인 281억 순매수

박형수기자

입력2025.10.29 08:41

한국투자신탁운용은 ACE 미국AI테크핵심산업액티브 상장지수펀드(ETF)가 상장 당일 개인 순매수액 281억원을 기록했다고 29일 밝혔다.


한국거래소에 따르면 28일 ACE 미국AI테크핵심산업액티브 ETF가 기록한 개인 순매수액은 281억원으로 집계됐다. 상장 당일 기록한 개인 순매수액 281억원은 역대 ACE ETF 신규 상장일 개인 순매수액 중 최고치다.

펀드 운용역인 정유태 글로벌주식운용부 책임은 "인공지능(AI)에 투자를 하고 싶지만, 어떤 분야에 투자해야 할지 고민하던 투자자분들에게 ACE 미국AI테크핵심산업액티브 ETF가 좋은 투자 선택지가 된 것 같다"고 설명했다.


이어 "액티브 상품인 만큼 시장 상황과 산업 발전을 반영해 변화에 유연하게 대응할 뿐만 아니라 차세대 AI 기업을 담아낼 것"이라고 말했다.


ACE 미국AI테크핵심산업액티브 ETF는 실적배당형 상품으로 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
