세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]日 총리 "트럼프와 '완전한 北 비핵화' 美 관여 확인"
2025년 10월 28일(화)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
금값 뚝뚝 떨어지는데 오히려 "좋다" 외치는 전문가들 "내년엔 5000달러 간다"
"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'
"맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더니
"눈을 의심했다"…2호선 객실에 앉아 '보쌈 만찬' 차린 승객
딸 구하다 킥보드 충돌 중태 빠진 엄마…이름 부르자 눈떠
"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'
"축구 가르쳐줄테니 피아노 알려주실 분" 재능도 '당근'하는 MZ
"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'
"주 80시간 노동" 베이글 성지로 유명 베이커리서 직원 숨져
금값 폭락에도 오히려 “좋다” 외친 전문가들 “내년엔 5000달러”